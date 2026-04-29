Thủ tướng Đức lên tiếng sau khi ông Trump chỉ trích ‘không biết mình đang nói gì’ về cuộc chiến Iran 29/04/2026 19:32

Ngày 29-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì tốt đẹp sau tranh cãi giữa hai bên về cuộc chiến ở Iran, theo hãng tin Reuters.

“Từ góc nhìn của tôi, mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp. Ngay từ đầu, tôi đã có những nghi ngờ về những gì khởi đầu với cuộc chiến tại Iran. Vì vậy, tôi đã nói rõ điều đó” - ông Merz phát biểu với báo chí.

“Tại Đức và châu Âu, chúng tôi đang chịu hệ quả, chẳng hạn như việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Điều này tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng và gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế của chúng tôi” - thủ tướng Đức nói thêm, cho biết Washington và Berlin vẫn đang trao đổi với nhau.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: BLOOMBERG

Trước đó, ngày 28-4, ông Trump chỉ trích lập trường của ông Merz. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng ông Merz “không biết mình đang nói gì”.

“Ông ấy không biết mình đang nói gì! Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, toàn bộ thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Ngay lúc này, tôi đang triển khai những biện pháp với Iran mà lẽ ra các quốc gia, hay các tổng thống khác, phải thực hiện từ lâu. Thảo nào nước Đức lại đang sa sút nhiều đến vậy, cả về kinh tế lẫn các mặt khác!” - ông Trump viết.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau khi ông Merz một ngày trước đó đã chỉ trích Washington, cho rằng lãnh đạo Iran đã “làm bẽ mặt” Mỹ bằng cách khiến các quan chức Mỹ tới Pakistan để đàm phán hòa bình rồi lại để họ ra về mà không đạt kết quả.

Ông Merz cũng cho biết ông không thấy Mỹ đang theo đuổi chiến lược rút lui nào.

Bất đồng này phản ánh sự khác biệt quan điểm giữa chính quyền ông Trump và các đồng minh NATO về cuộc chiến ở Iran cùng các vấn đề khác, bao gồm cả xung đột Ukraine.

Ông Trump gần đây đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều hải quân tới hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, xung đột vẫn rơi vào thế bế tắc khi cả hai bên đều tìm kiếm một kết thúc chính thức cho giao tranh.