Iran cảnh báo rắn tin ông Trump tiếp tục phong tỏa các cảng; Israel liên tiếp tấn công Lebanon, 9 người thiệt mạng 30/04/2026 19:14

(PLO)- Truyền thông Iran phát thông điệp mới từ Lãnh tụ Tối cao Iran nhân ngày Vịnh Ba Tư; IEA cảnh báo nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu; Israel tuyên bố tiêu diệt 5 tay súng Hezbollah.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến đáng chú ý, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Thông điệp Lãnh tụ Tối cao Iran: Các thế lực bên ngoài không có chỗ đứng tại Vịnh Ba Tư

Ngày 30-4, hãng thông tấn IRNA đăng tải thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, khẳng định “các thế lực bên ngoài” không có chỗ đứng tại Vịnh Ba Tư, ngoại trừ “dưới đáy vùng nước này”.

“Chúng tôi và các nước láng giềng bên kia Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman cùng chia sẻ một vận mệnh chung, và các thế lực bên ngoài - đến từ cách xa hàng nghìn km với những ý đồ tham lam - không có chỗ ở đây, ngoài dưới đáy vùng nước này” - theo thông điệp.

Thông điệp của ông Khamenei nêu rằng eo biển Hormuz đã “khơi dậy lòng tham của nhiều thế lực xấu xa trong các thế kỷ trước”. Tuy nhiên, theo ông, kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, người dân Iran “đã tận mắt chứng kiến … những biểu hiện đáng tự hào của sự kiên định, cảnh giác và tinh thần chiến đấu dũng cảm” của các lực lượng Iran.

Thông điệp của vị lãnh tụ tối cao nêu rằng “tương lai tươi sáng của khu vực Vịnh Ba Tư sẽ là một tương lai không có Mỹ, phục vụ cho sự phát triển, ổn định và thịnh vượng của các dân tộc trong khu vực”.

Thông điệp cho rằng Iran đã bước vào một chương mới của “trật tự khu vực và toàn cầu”. Iran sẽ “bảo vệ” năng lực hạt nhân và tên lửa của mình - những điểm then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran cho rằng “sự hiện diện của người Mỹ và việc họ bám rễ tại các vùng đất quanh Vịnh Ba Tư là yếu tố quan trọng nhất gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực”.

“Các căn cứ bù nhìn của Mỹ thậm chí không đủ sức và năng lực để tự bảo đảm an ninh cho chính mình, chứ chưa nói đến việc có thể hy vọng Mỹ mang lại an ninh cho các nước phụ thuộc và những lực lượng thân Mỹ trong khu vực” - thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran nêu rõ.

Thông điệp của ông Khamenei được đăng tải nhân dịp Ngày Vịnh Ba Tư, kỷ niệm việc trục xuất lực lượng Bồ Đào Nha khỏi eo biển Hormuz vào năm 1622.

Mỹ chưa bình luận về thông điệp trên.

Tổng thống Iran: Lệnh phong tỏa của Mỹ “chắc chắn thất bại”

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Ngày 30-4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo mọi nỗ lực cản trở các cảng của Iran đều “chắc chắn thất bại”.

Phát ngôn của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho một kế hoạch phong tỏa hải quân kéo dài.

Đài CNN đưa tin ông Trump coi việc tiếp tục phong tỏa là cách tốt nhất để buộc Iran quay lại bàn đàm phán.

“Mọi nỗ lực áp đặt phong tỏa hải quân và các biện pháp hạn chế đều trái với luật pháp quốc tế, đi ngược lợi ích của các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định toàn cầu, và chắc chắn sẽ thất bại” - hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Pezeshkian.

Những phát ngôn của tổng thống Iran được đưa ra sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cảnh báo rằng Tehran sẽ hành động nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân.

“Một lệnh phong tỏa như vậy về cơ bản không đạt được điều gì và họ cũng không thể thực thi nó. Ấn Độ Dương rất rộng lớn và chúng tôi có thể dễ dàng đi qua; chúng tôi đã làm được điều đó” - ông Rezaei nói thêm.

Ông Rezaei cũng kêu gọi người dân không tin vào các tin đồn về tình trạng của ông Khamenei.

“Lãnh tụ Tối cao còn trẻ, khỏe mạnh và đầy năng lượng và đang điều hành công việc của đất nước” - ông Rezaei nói.

IEA cảnh báo nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Ngày 30-4, Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - ông Fatih Birol nói rằng nền kinh tế toàn cầu đã bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng “năng lượng và kinh tế lớn”, theo CNN.

Ông Birol dự báo sẽ có “những khó khăn lớn” và “các vấn đề môi trường” khi các lãnh đạo khu vực gấp rút tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế.

“Gần bốn tháng rưỡi trước, chúng tôi đã nói rằng thế giới đang đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Những gì đang diễn ra hiện nay cho thấy đáng tiếc là chúng tôi đã đúng. Thị trường dầu mỏ và khí đốt đang trải qua những khó khăn lớn” - theo người đứng đầu IEA.

Trước đó, trong ngày 30-4, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã tăng vọt lên trên 125 USD/thùng, trước khi giảm xuống còn 116 USD.

Đà tăng giá dầu này cùng với tình trạng lưu thông tàu thuyền bị gián đoạn qua eo biển Hormuz đang “gây áp lực rất lớn lên nhiều quốc gia”, ông Birol nói, lưu ý rằng nguồn cung phân bón và các sản phẩm hóa dầu “đều bị gián đoạn”.

“Thế giới của chúng ta đang đối mặt một thách thức lớn về năng lượng và kinh tế. Chúng ta sẽ thấy cuộc khủng hoảng năng lượng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lĩnh vực năng lượng và các vấn đề môi trường” - ông Birol nói thêm.

Israel tuyên bố loại bỏ 5 tay súng Hezbollah

Khu vực Marjeyoun ở miền nam Lebanon sau đợt pháo kích của Israel ngày 30-4. Ảnh: AFP

Israel ngày 30-4 tuyên bố tiêu diệt 5 tay súng của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, theo kênh Al Jazeera.

Tuyên bố này được đưa ra sau làn sóng lên án rộng rãi đối với hai cuộc tấn công liên tiếp của Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại thị trấn Majdal Zoun, miền nam Lebanon, trong đó có 3 nhân viên cứu hộ và một binh sĩ Lebanon.

Cùng ngày, quân đội Israel nói rằng Hezbollah đã bắn hạ một UAV của Israel tại miền nam Lebanon bằng tên lửa đất đối không.

Hezbollah xác nhận vụ bắn hạ, cho biết chiếc UAV bị bắn trúng là UAV Hermes 450Z.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon ngày 30-4 đã khiến 9 người thiệt mạng.