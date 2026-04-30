Có tin Mỹ định sử dụng vũ khí siêu thanh chống lại Iran 30/04/2026 11:03

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Lục quân tới Trung Đông nhằm tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu trong lãnh thổ Iran, hãng Bloomberg ngày 29-4 dẫn nguồn thạo tin.

Theo nguồn tin, CENTCOM lập luận rằng cần triển khai tên lửa siêu vượt âm vì chính quyền Iran đã di chuyển các bệ phóng ra ngoài tầm bắn của tên lửa Precision Strike - loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 480 km.

Nếu được bật đèn xanh, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai tên lửa siêu vượt âm, loại vũ khí vẫn chưa được tuyên bố đạt trạng thái hoạt động đầy đủ.

Tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Mỹ. Ảnh: U.S. Army Pacific/America's Theater Army for the Indo-Pacific

Người này yêu cầu không nêu danh tính khi trao đổi về đề xuất chưa được công bố. Theo người này, hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

CENTCOM từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Bloomberg, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 8-4, nhưng đề xuất này cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo nếu Tổng thống Donald Trump quyết định tiến hành.

Theo ông Becca Wasser, Trưởng bộ phận Quốc phòng của Bloomberg Economics, cả hai bên đều tận dụng thời gian để tái vũ trang và lập kế hoạch, và “các vòng giao tranh tiếp theo có thể sẽ gây chết chóc nhiều hơn”.

Nếu được thông qua, quyết định này cũng sẽ phát đi tín hiệu rằng Mỹ cuối cùng đã có thể bắt kịp năng lực tên lửa siêu thanh - một năng lực mà Nga và Trung Quốc đã làm chủ từ lâu.

Dark Eagle, còn được gọi là vũ khí siêu vượt âm tầm xa, có tầm bắn được cho là vượt quá 2.775 km, dù năng lực chính xác vẫn được giữ bí mật. Loại vũ khí này được thiết kế để bay lượn tới mục tiêu với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh và có thể cơ động để tránh bị đánh chặn.

Mỗi tên lửa có giá khoảng 15 triệu USD và số lượng hiện có không quá 8 quả. Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ cho biết mỗi tổ hợp sẽ có chi phí khoảng 2,7 tỉ USD.