Chiến sự Trung Đông ngày 62: Ông Trump nói cuộc chiến ở Iran và Ukraine sẽ kết thúc ‘cùng khung thời gian’; Israel tuyên bố không ngừng bắn ở tiền tuyến 30/04/2026 06:54

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ông Trump nói Mỹ-Iran đang đàm phán qua điện thoại; Mỹ chuyển hướng 42 tàu thương mại trong thời gian phong tỏa cảng Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện diễn biến mới liên quan đàm phán Mỹ-Iran.

Ông Trump: Mỹ-Iran đang đàm phán qua điện thoại

Ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đang được tiến hành “qua điện thoại”, đồng thời phàn nàn về việc phải di chuyển đường dài để cử phái đoàn tới Pakistan khi các cuộc thương lượng vẫn chưa thể chấm dứt xung đột, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang đàm phán, hiện vẫn đang đàm phán với họ, và chúng tôi không còn phải bay những chuyến 18 giờ mỗi khi muốn xem một tài liệu nữa” - Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

“Chúng tôi thực hiện qua điện thoại và điều đó rất tiện. Tôi gọi điện, hoặc để người của tôi gọi. Tôi luôn thích gặp trực tiếp, tôi cho rằng như vậy tốt hơn. Nhưng khi bạn phải bay 18 giờ mỗi lần chỉ để họp, trong khi bạn đã biết nội dung cuộc họp là gì, và biết trước rằng họ sẽ đưa cho bạn một tài liệu mà bạn không thích ngay cả trước khi lên đường, thì thật vô lý” - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

CNN dẫn các nguồn tin rằng Pakistan có thể nhận được đề xuất hòa bình sửa đổi của Iran vào ngày 1-5.

Trước tình trạng bế tắc hiện tại trong đàm phán, ông Trump cảnh báo Iran “nên sớm tỉnh táo”.

“Từ giờ câu hỏi là liệu họ có đi đủ xa hay không, bởi ở thời điểm này sẽ không bao giờ có thỏa thuận nếu họ không đồng ý rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân” - ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, sau cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ nói với CNN rằng các cuộc chiến tại Iran và Ukraine có thể kết thúc “trong khung thời gian tương tự”.

“Cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước? Có thể chúng diễn ra trong cùng một khung thời gian” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông có nói “một chút về Iran” với Tổng thống Nga, nhưng cuộc điện đàm hôm 29-4 chủ yếu “xoay quanh Ukraine”.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump muốn buộc Tehran đầu hàng

Ngày 29-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng Tổng thống Trump đang cố buộc Iran “đầu hàng” bằng cách gây sức ép kinh tế và khai thác các chia rẽ nội bộ, theo các phát biểu được truyền thông Iran đăng tải.

Ông Ghalibaf nói rằng các đối thủ của Iran đang tìm cách làm suy yếu đất nước từ bên trong thông qua những gì ông gọi là “chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.

Ông Ghalibaf kêu gọi người dân duy trì đoàn kết, cho rằng đây là cách chính để đối phó “âm mưu” mới của kẻ thù.

“Mọi hành động gây chia rẽ đều là một phần trong kế hoạch của kẻ thù” - ông Ghalibaf nói, đồng thời cho biết các quan chức Iran “đều tuân theo chỉ thị của lãnh tụ tối cao”.

Mỹ chuyển hướng 42 tàu thương mại trong thời gian phong tỏa

Ngày 29-4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - ông Brad Cooper nói rằng lực lượng Mỹ “đã thành công trong việc chuyển hướng tàu thương mại thứ 42 tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ” đối với các cảng của Iran, theo CNN.

“Hiện có 41 tàu chở dầu với tổng cộng 69 triệu thùng dầu mà chính quyền Iran không thể bán” - ông Cooper viết trên mạng xã hội.

“Đó là hơn 6 tỉ USD mà giới lãnh đạo Iran không thể thu lợi về mặt tài chính” - ông Cooper nói thêm, đồng thời mô tả lệnh phong tỏa - được Mỹ áp đặt sau khi lực lượng Iran phong tỏa eo biển Hormuz - là “rất hiệu quả”.

Cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Iran - Chuẩn Đô đốc Shahram Irani nói rằng Iran đã đóng eo biển Hormuz từ phía Biển Ả Rập và sẽ có hành động “nhanh chóng” nếu lực lượng Mỹ tiến lên.

“Đối phương đã nghĩ rằng trong thời gian ngắn nhất – như ba ngày đến một tuần – họ có thể đi đến kết cục trong một cuộc chiến chống Iran, và giả định đó giờ đã trở thành trò cười trong các học viện quân sự” - Đài Phát thanh – Truyền hình Nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Irani.

“Chúng tôi đoàn kết đến giọt máu cuối cùng để trả thù cho những người đã ngã xuống,” ông nói thêm.

Trước đó, một quan chức quân sự giấu tên của Iran nói rằng Mỹ sẽ phải đối mặt “hành động chưa từng có tiền lệ” nếu tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, theo đài Press TV.

“Sự kiềm chế mà lực lượng vũ trang thể hiện cho đến nay nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao, để Mỹ nhận thức và chấp nhận các điều kiện của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài. Nếu sự cứng đầu và ảo tưởng của Mỹ tiếp diễn và các điều kiện của Iran bị bác bỏ, đối phương sẽ sớm phải chờ đợi một phản ứng khác” - vị quan chức cảnh báo.

Tổng tham mưu Israel: “Tại tiền tuyến, chúng ta không ngừng bắn”

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Eyal Zamir (giữa) thăm biên giới với Lebanon ngày 29-4. Ảnh: IDF

Ngày 29-4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - ông Eyal Zamir thăm miền nam Lebanon, nói với binh sĩ Israel rằng họ phải tiếp tục hoạt động ở “tiền tuyến”.

“Tại tiền tuyến, chúng ta không ngừng bắn – các bạn sẽ tiếp tục tác chiến, loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp và gián tiếp đối với các cộng đồng ở miền bắc, phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, truy tìm và tiêu diệt các phần tử khủng bố” - ông Zamir nói.

Ông Zamir cho biết hiện tại quân đội Israel sẽ không vượt quá khu vực mà Israel gọi là “Tuyến phòng thủ tiền phương” - một vùng do Israel kiểm soát ở miền nam hú Lebanon. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các mối đe dọa đối với binh sĩ Israel, kể cả ở bên ngoài Tuyến phòng thủ tiền phương và sông Litani, đều sẽ bị loại bỏ.

Theo thỏa thuận ngừng bắn trước đó, sông Litani – nằm cách biên giới phía bắc Israel chỉ vài km – được chọn làm ranh giới phân định. Lực lượng Hezbollah sẽ rút lên phía bắc con sông này, qua đó hình thành một vùng đệm trên thực tế với Israel.

Cũng trong ngày 29-4, Bộ Y tế Lebanon báo cáo rằng có 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào làng Tayr Debba, thuộc quận Tyre ở phía nam Lebanon.

Israel chưa bình luận về vụ không kích.

Giá dầu tăng cao nhất kể từ đầu chiến sự

Giá dầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong ngày 29-4 khi nguồn cung năng lượng từ Vịnh Ba Tư tiếp tục bị gián đoạn, theo tờ The New York Times.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng gần 8%, lên 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích vào Iran.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) chuẩn Mỹ giao dịch quanh mức 107 USD/thùng.