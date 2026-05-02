Mỹ tăng thuế với ô tô và xe tải từ EU lên 25%, Brussels cảnh báo đáp trả 02/05/2026 06:06

Ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan của Mỹ đối với ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) vào tuần tới, với lý do khối này không tuân thủ một thỏa thuận thương mại trước đó, theo hãng tin AFP.

Thỏa thuận này, được ký kết vào mùa hè năm ngoái, đã ấn định mức thuế của Mỹ đối với ô tô và linh kiện từ EU ở mức 15%, thấp hơn so với mức thuế 25% mà ông Trump áp lên nhiều đối tác thương mại khác.

Các mức thuế theo từng lĩnh vực này không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm, vốn đã hủy bỏ một loạt thuế quan toàn cầu của ông Trump.

“Do Liên minh châu Âu không tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận Thương mại mà chúng ta đã thống nhất, tuần tới tôi sẽ tăng thuế áp lên ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu nhập vào Mỹ” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

“Mức thuế sẽ được tăng lên 25%” - theo tổng thống Mỹ.

Những chiếc xe đang chờ vận chuyển tại cảng Emden (Đức). Ảnh: EPA

Ông Trump không nêu rõ rằng ông cho rằng EU đã không thực hiện thỏa thuận thương mại ở điểm nào, cũng như không đưa ra lý do cụ thể hơn cho kế hoạch tăng thuế.

Phản ứng trước thông báo này, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nói với AFP: “Nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích của EU”.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng khối đang thực hiện các cam kết “phù hợp với quy trình lập pháp tiêu chuẩn” và liên tục cập nhật cho chính quyền ông Trump trong suốt quá trình này.

“Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết đối với một mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ổn định, cùng có lợi. Nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích của EU” - theo người phát ngôn.

Thông báo mới nhất của ông Trump cũng được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Trump nói ông Merz nên tập trung chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine thay vì “can thiệp” vào vấn đề Iran.

Đức có khả năng chịu tác động nặng nề nếu thuế đối với ô tô và linh kiện tăng mạnh do nước này chiếm tỉ trọng lớn trong xuất khẩu ô tô của EU.

Tháng 4, lãnh đạo thương mại EU Maros Sefcovic đã tới Washington để gặp các đối tác, bao gồm Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và đặc phái viên thương mại Jamieson Greer.

Khi đó, ông Sefcovic cho biết EU cũng đang tìm kiếm thêm tiến triển trong việc giảm tác động của các mức thuế thép vẫn còn cao của Mỹ, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra theo hướng tích cực.