Chiến sự Trung Đông ngày 64: Ông Trump không hài lòng với đề xuất đàm phán mới của Iran; Trung Quốc kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn 02/05/2026 05:38

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Ông Trump không hài lòng với đề xuất đàm phán mới của Iran; Iran để ngỏ khả năng ngoại giao với Mỹ; Thủy quân lục chiến Mỹ bị gửi tin nhắn đe dọa.

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng sau khi Iran được cho là đã gửi cho Pakistan đề xuất mới nhất về đàm phán với Mỹ.

Ông Trump không hài lòng với đề xuất đàm phán mới của Iran

Ngày 1-5, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, theo đài CNN.

Ông Trump không nêu rõ những điểm cụ thể trong tài liệu mới của Iran mà ông không thể chấp nhận nhưng tiếp tục cho rằng giới lãnh đạo tại Tehran có thể sẽ không bao giờ đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến.

“Họ đã có tiến triển, nhưng tôi không chắc họ có thể đi đến đích hay không” - ông Trump nói với phóng viên tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, đồng thời mô tả sự “bất đồng rất lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran.

“Bộ máy lãnh đạo rất rời rạc. Có hai đến ba nhóm, có thể là bốn, và đó là một bộ máy lãnh đạo rất thiếu thống nhất. Dù vậy, tất cả đều muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ đang rối loạn” - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với truyền thông tại Nhà Trắng ngày 1-5. Ảnh: AFP

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi truyền thông Iran đưa tin rằng Tehran đã gửi đề xuất mới nhất về đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Phát biểu với phóng viên ngày 1-5, Tổng thống Trump nói rằng các lựa chọn của ông đối với Iran chỉ còn lại 2 phương án: leo thang quân sự quy mô lớn hoặc đạt được một thỏa thuận.

“Có những lựa chọn. Chúng ta muốn tiến hành và đánh họ thật mạnh để kết thúc vĩnh viễn? Hay chúng ta muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận. Đó là các lựa chọn” - ông Trump nói, cho biết ông đã nhận được bản cập nhật về các phương án quân sự từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không ưu tiên việc nối lại chiến dịch ném bom.

“Xét trên khía cạnh con người, tôi không muốn. Nhưng đó là lựa chọn: chúng ta muốn tấn công mạnh mẽ hay muốn làm điều gì khác?” - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng gọi một đạo luật hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa có sự cho phép của quốc hội là “hoàn toàn vi hiến” - diễn biến cho thấy ông sẽ không tìm kiếm sự phê chuẩn chính thức từ quốc hội để tiếp tục cuộc chiến với Iran.

Phát ngôn của ông Trump là động thái mới nhất của chính quyền nhằm bác bỏ Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, quy định tổng thống phải có tuyên bố chiến tranh từ quốc hội nếu muốn tiếp tục sử dụng vũ lực quá 60 ngày.

Hải quân Mỹ: Một nhóm liên quan Iran gửi tin nhắn đe dọa tới binh sĩ Mỹ

Ngày 1-5, Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân Mỹ (NCIS) cho biết một số binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhân viên dân sự và gia đình họ trong tuần này đã nhận được các lời đe dọa “chưa được xác thực” qua tin nhắn từ một nhóm tin tặc có liên hệ với Iran, theo CNN.

Một tin nhắn đe dọa được CNN xem xét có nội dung: “Danh tính của các người đã nằm hoàn toàn trong tay các đơn vị tên lửa của chúng tôi, và mọi động thái của các người đều đang bị giám sát”.

Một số binh sĩ dường như đáp lại với thái độ chế giễu. “Chúc may mắn”, một người nhận tin nhắn viết, kèm biểu tượng kính râm và cờ Mỹ.

Nhóm này trong tuần cũng tuyên bố đã làm rò rỉ thông tin liên hệ cá nhân của lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

“Những hình thức quấy rối kỹ thuật số và chiến dịch thông tin sai lệch như vậy thường xuyên được các cơ quan chức năng theo dõi, và nhìn chung nhằm gây hoang mang hơn là báo hiệu nguy cơ nguy hiểm thực sự về mặt thể chất”- một người phát ngôn của NCIS nói với CNN.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Iran để ngỏ khả năng ngoại giao với Mỹ

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngày 1-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Iran vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao với Mỹ nếu Washington thay đổi “cách tiếp cận mang tính bành trướng” và “ngôn từ đe dọa”.

Ông Araghchi đã truyền đạt quan điểm này trong các cuộc điện đàm gần đây với loạt ngoại trưởng các nước trong khu vực, theo một bài đăng trên tài khoản Telegram chính thức của ông.

“Iran sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao nếu phía Mỹ thay đổi cách tiếp cận mang tính bành trướng, ngôn từ đe dọa và các hành động khiêu khích” - ông viết.

“Iran cũng duy trì lực lượng vũ trang trong trạng thái cảnh giác cao và sẵn sàng bảo vệ đất nước một cách kiên quyết, toàn diện trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động xâm lược nào” - theo ngoại trưởng Iran.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim đưa tin ông Araghchi đã thực hiện một loạt cuộc điện đàm với ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Iraq, Saudi Arabia và Azerbaijan để cập nhật về những diễn biến mới nhất trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, Tasnim cũng đưa tin ông Araghchi đã điện đàm với Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, trong đó hai bên “thảo luận và trao đổi quan điểm về các diễn biến mới nhất trong khu vực và trên thế giới”.

Ủy ban châu Âu xác nhận cuộc trao đổi giữa bà Kallas và ông Araghchi, cho biết hai bên đã bàn về “các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm mở lại eo biển Hormuz và các sắp xếp an ninh dài hạn”.

Trung Quốc nói lệnh ngừng bắn cần được duy trì

Ngày 1-5, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - ông Phó Thông nói rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran là cực kỳ quan trọng, theo kênh Al Jazeera.

Ông Phó nói với các phóng viên tại Liên Hợp Quốc rằng eo biển Hormuz cần được mở lại càng sớm càng tốt. Ông cho biết Trung Quốc rất lo ngại trước những phát biểu gần đây về việc lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời và khả năng khởi động một đợt tấn công mới.

“Iran cần dỡ bỏ các hạn chế tại eo biển Hormuz và Mỹ cần chấm dứt phong tỏa hải quân” - theo nhà ngoại giao Trung Quốc.

“Vấn đề cấp bách nhất là duy trì lệnh ngừng bắn. Và lệnh ngừng bắn cần được kéo dài, đồng thời phải có các cuộc đàm phán thiện chí giữa hai bên. Tôi cho rằng cộng đồng quốc tế cần được huy động và lên tiếng phản đối việc tái diễn giao tranh” - ông Phó nói thêm.

Khi được hỏi về chuyến thăm Trung Quốc dự kiến trong tháng này của Tổng thống Trump, ông nói: “Tôi tin rằng nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng vào thời điểm Tổng thống Trump tới Trung Quốc, vấn đề này sẽ là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán song phương”.

Vị đại sứ cũng bác bỏ các cáo buộc từ một số quan chức Mỹ về hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Iran, cho rằng đó là “sai sự thật”.