Hãng hàng không đầu tiên phá sản vì cuộc chiến ở Iran, là Spirit Airlines của Mỹ 03/05/2026 06:03

Ngày 2-5, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines (Mỹ) đã chính thức đình chỉ hoạt động và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây được ghi nhận là "nạn nhân" đầu tiên của ngành công nghiệp hàng không sụp đổ do tác động trực tiếp từ cuộc chiến tranh tại Iran, theo hãng tin Reuters.

Hãng bay cho biết sẽ hoàn tiền cho hành khách có chuyến bay bị hủy đột ngột sau thông báo chấm dứt hoạt động.

Sự sụp đổ chóng vánh chỉ sau một đêm của hãng bầu này là hệ quả trực tiếp từ việc giá nhiên liệu bay tăng gấp đôi trong suốt 2 tháng chiến sự tại Iran. Đây đồng thời là đòn giáng mạnh vào Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng đề xuất gói cứu trợ 500 triệu USD nhằm duy trì "sự sống" cho Spirit, bất chấp làn sóng phản đối từ các cố vấn thân cận và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Sự cáo chung của Spirit đã phơi bày những hệ lụy khôn lường từ cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran, ngay cả khi một lệnh ngừng bắn mong manh đang hiện hữu.

Spirit Airlines cho biết sẽ hoàn tiền cho hành khách có chuyến bay bị hủy sau khi hãng thông báo chấm dứt hoạt động. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Spirit vốn đã chìm trong khủng hoảng lợi nhuận từ trước, và cú sốc giá nhiên liệu gần đây là “giọt nước tràn ly”.

Theo thông báo từ Spirit, vụ phá sản này sẽ đẩy khoảng 15.000 nhân viên và nhà thầu của hãng vào cảnh thất nghiệp.

Trong suốt 20 năm qua, chưa từng có một hãng hàng không Mỹ nào với quy mô tương đương Spirit (chiếm 5% tổng số chuyến bay nội địa Mỹ vào năm ngoái) phải đi đến bước thanh lý tài sản. Sự tồn tại của Spirit trước đây từng là đối trọng quan trọng giúp kiềm chế giá vé tại các thị trường cạnh tranh với những "ông lớn" hàng không.

Trước tình hình này, các hãng hàng không United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue và Southwest tuyên bố áp trần giá vé đối với các khách hàng của Spirit có nhu cầu đặt lại chuyến bay (yêu cầu cung cấp mã xác nhận chuyến bay cũ của Spirit). Các hãng đối thủ cũng cung cấp ghế trống miễn phí để hỗ trợ nhân viên Spirit về nhà.

"Đây là lúc ngành công nghiệp hàng không thể hiện trách nhiệm của mình" - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nhấn mạnh.

Ông Duffy cũng cho biết thêm rằng các hãng hàng không giá rẻ của Mỹ đã kiến nghị chính phủ hỗ trợ 2,5 tỉ USD nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, ông đánh giá một gói cứu trợ từ chính phủ là không cần thiết "vào thời điểm này".