Tướng Iran tuyên bố trạng thái ‘sẵn sàng hoàn toàn’; Mỹ ra thông báo mới về eo biển Hormuz 02/05/2026 19:37

(PLO)- Iran đề xuất sẽ mở eo biển Hormuz trước khi đàm phán hạt nhân, Mỹ bác bỏ; Mỹ cảnh báo việc trả phí để đi qua eo biển Hormuz có thể dẫn đến trừng phạt; Israel cảnh báo người dân miền nam Lebanon sơ tán.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến đáng chú ý sau khi Mỹ không hài lòng với đề xuất mới từ Iran.

Quan chức Iran: Tehran đề xuất mở eo biển Hormuz trước khi đàm phán hạt nhân

Ngày 2-5, một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã đưa ra đề xuất mở lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, đồng thời lùi việc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau.

Phát ngôn với điều kiện giấu tên để trao đổi về hoạt động ngoại giao mật, quan chức này cho biết Tehran tin rằng đề xuất mới nhất của họ – tạm gác đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau – là một thay đổi đáng kể nhằm tạo điều kiện đạt được thỏa thuận.

“Trong khuôn khổ này, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân phức tạp hơn đã được chuyển sang giai đoạn cuối nhằm tạo ra bầu không khí thuận lợi hơn” - quan chức này nói với hãng tin Reuters.

Tàu Mỹ trên biển Ả Rập ngày 15-4. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Quan chức này cho biết lộ trình mới đã được nêu rõ trong một đề xuất chính thức gửi tới Mỹ thông qua các bên trung gian.

Theo đề xuất, cuộc chiến sẽ chấm dứt với bảo đảm rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công lần nữa. Iran sẽ mở eo biển, còn Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-5 nói rằng ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, theo đài CNN.

Ông Trump không nêu rõ những điểm cụ thể trong tài liệu mới của Iran mà ông không thể chấp nhận nhưng tiếp tục cho rằng giới lãnh đạo tại Tehran có thể sẽ không bao giờ đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến.

“Họ đã có tiến triển, nhưng tôi không chắc họ có thể đi đến đích hay không” - ông Trump nói với phóng viên tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, đồng thời mô tả sự “bất đồng rất lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran.

Mỹ cảnh báo việc trả phí để đi qua eo biển Hormuz có thể dẫn đến trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ ngày 2-5 đã công bố một khuyến cáo cho biết các công ty vận tải biển có thể đối mặt lệnh trừng phạt nếu lựa chọn trả phí để đi qua eo biển Hormuz, theo đài CNN.

Khuyến cáo do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính đăng tải, coi việc trả phí là một hình thức tham gia giao dịch với chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vốn đều đang bị Mỹ áp đặt trừng phạt.

Thông báo cũng cảnh báo rằng các giao dịch nhằm đi qua tuyến đường thủy này có thể khiến các công ty và cá nhân bị trừng phạt.

“Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ban hành cảnh báo này nhằm nhắc nhở các cá nhân và tổ chức của Mỹ cũng như ngoài Mỹ về rủi ro bị trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán này hoặc yêu cầu phía Iran bảo đảm cho việc đi lại an toàn. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán” - thông báo nêu rõ.

Tướng Iran: Lực lượng vũ trang đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn

Tướng Mohammad Jafar Asadi, Phó phụ trách thanh tra của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran. Ảnh: WANA

Ngày 2-5, Tướng Mohammad Jafar Asadi, Phó phụ trách thanh tra của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, nói rằng lực lượng vũ trang đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn, theo hãng thông tấn WANA.

“Đánh giá quân sự cho thấy, dù Mỹ có tiến hành chiến dịch chống lại Iran hay không, họ đã rơi vào cái bẫy này và không có lối thoát. Như lãnh tụ đã khuất của chúng ta từng nói, chế độ Do Thái sẽ không còn như trước sau sự kiện Al-Aqsa Flood, thì tình trạng của Mỹ cũng sẽ không trở lại như trước cuộc tấn công vào Iran. Thế giới đã nhận ra bản chất của Mỹ, và giờ đây dù họ thể hiện ác ý đến đâu, họ cũng không còn là nước Mỹ mà nhiều người từng e ngại” - ông Asadi nói.

Ông cũng làm rõ về phản ứng của lực lượng vũ trang trước bất kỳ hành động phiêu lưu hay sai lầm nào mới từ phía Mỹ: “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi hành động thù địch”.

“Không chỉ lực lượng vũ trang và người dân, mà ngay cả các nhóm chính trị từng có bất đồng cũng đã đạt được nhận thức chung về việc duy trì sự toàn vẹn. Sự đoàn kết này là lá bài chiến thắng của chúng ta, vì vậy chúng ta không lo ngại việc Mỹ muốn tấn công lần nữa” - vị tướng nói thêm.

Ông Asadi nhấn mạnh rằng các biện pháp bất ngờ đã được tính đến đối với đối phương: “Như các quan chức liên quan đã nói, những hành động nhằm đối phó làn sóng hiếu chiến mới của kẻ thù đã được chuẩn bị theo cách vượt ngoài dự liệu của họ”.

Israel cảnh báo người dân miền nam Lebanon sơ tán

Quân đội Israel ngày 2-5 đã phát đi cảnh báo khẩn kêu gọi người dân tại một số khu vực ở miền nam Lebanon rời khỏi nhà, theo kênh Al Jazeera.

Người phát ngôn tiếng Ả Rập của Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Avichay Adraee, kêu gọi người dân “giữ khoảng cách ít nhất 1.000 m" khỏi 9 thị trấn và làng mạc, đồng thời di chuyển đến các khu vực trống trải.

“Trước việc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, quân đội buộc phải có hành động mạnh mẽ chống lại lực lượng này. Quân đội không có ý định gây hại cho người dân” - ông Adraee viết trên mạng xã hội X.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah ngày 2-5 tuyên bố đã tấn công một “nhóm binh sĩ Israel” bên trong một ngôi nhà tại thị trấn Biyyada, miền nam Lebanon.

Nhóm này cho biết đã tiến hành cuộc tấn công vào lúc 19 giờ 15 tối 1-5 (giờ địa phương). Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ ở trong ngôi nhà, kết quả của cuộc tấn công ra sao, hay có thương vong hay không.