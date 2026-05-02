Mỹ trừng phạt cảng dầu Trung Quốc liên quan Iran 02/05/2026 10:13

Ngày 1-5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Cảng dầu Hải nghiệp Thanh Đảo của Trung Quốc như một phần trong loạt biện pháp mới nhằm vào Iran, theo hãng tin AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc công ty này đã nhập khẩu "hàng chục triệu thùng" dầu thô của Iran, giúp Tehran thu về hàng tỉ USD.

"Chừng nào Iran còn cố gắng tạo ra doanh thu từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn của mình, Mỹ sẽ buộc cả Iran và tất cả các đối tác trốn tránh lệnh trừng phạt phải chịu trách nhiệm” - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Các lệnh trừng phạt sẽ hình sự hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Mỹ thông qua nhà điều hành cảng này.

Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt Công ty Cảng dầu Hải nghiệp Thanh Đảo của Trung Quốc như một phần trong loạt biện pháp mới nhằm vào Iran. Ảnh minh hoạ: AFP

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh ngoại giao bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, và được công bố chỉ 2 tuần trước chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc.

Bắc Kinh chưa lên tiếng về động thái trên.

Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ về hành vi cưỡng ép, việc trừng phạt các tàu và công ty Trung Quốc, cũng như việc cùng với Israel khơi mào cuộc chiến tranh với Iran, theo tờ South China Morning Post.

“Chúng tôi không tin rằng việc trừng phạt các tàu hoặc công ty Trung Quốc là công bằng. Cuộc chiến tranh Iran là ví dụ điển hình nhất về sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, chính trị cường quyền và một số hành vi bắt nạt của một số đối tác. Và nó đang giáng những đòn nặng nề vào nguyên tắc pháp trị trong các vấn đề quốc tế” - ông Phó cho hay.

Trước đó, vào ngày 24-4, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt nhà máy lọc dầu tư nhân của tập đoàn Hengli Petrochemical tại Đại Liên (Trung Quốc) với cáo buộc đây là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Iran trong những năm gần đây.

Mỹ cáo buộc các nhà máy lọc dầu tư nhân này của Trung Quốc đang mua phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, qua đó cung cấp nguồn thu quan trọng cho chính quyền Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng nhà máy của Hengli đã trở thành một trong những khách hàng quan trọng nhất của Iran khi mua lượng dầu trị giá hàng tỉ USD.

Hengli cho biết họ chưa từng có bất kỳ quan hệ thương mại nào với Iran, và các nhà cung cấp của họ đã xác nhận rằng dầu thô được mua từ các khu vực không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Công ty này cam kết sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp pháp lý cần thiết" để để bảo vệ quyền lợi của mình, theo tờ Nikkei Asia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng "lạm dụng" các biện pháp trừng phạt và cam kết bảo vệ quyền lợi của các công ty Trung Quốc.