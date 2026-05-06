Tầm quan trọng chiến lược của các căn cứ Mỹ tại Đức đối với cả hai nước 06/05/2026 05:30

(PLO)- Sự hiện diện quy mô lớn của lực lượng quân đội Mỹ có tầm quan trọng chiến lược đáng kể cho Washington, và đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Berlin.

Ngày 1-5, Lầu Năm Góc ra lệnh rút khoảng 5.000 binh lính Mỹ đồn trú ở Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Đây không phải là lần đầu tiên Washington đe dọa giảm số lượng binh sĩ đóng quân tại Đức.

Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Đức có tầm quan trọng chiến lược đáng kể đối với Mỹ, đồng thời tạo thành một phần quan trọng của nền kinh tế ở một số khu vực ở Đức, theo tờ DW.

Ramstein là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Đức. Ảnh: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Quy mô lực lượng Mỹ tại Đức

Hiện tại, có khoảng 35.000 đến 39.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, cộng thêm khoảng 13.000 nhân viên không quân. Lực lượng này được phân bố tại 20 địa điểm chính khác nhau, chủ yếu nằm ở phía nam và tây nam của Đức. Tổng cộng có khoảng 40 cơ sở quân sự do Mỹ điều hành tại Đức.

Căn cứ không quân Ramstein ở bang Rhineland-Palatinate phía tây Đức là căn cứ quân sự lớn nhất của Washington bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho binh lính, thiết bị và hàng hóa trên đường đến Trung Đông, châu Phi và Đông Âu.

Ramstein là trụ sở của Không quân Mỹ tại châu Âu và là trung tâm chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về giám sát không phận quân sự cho tất cả các đối tác châu Âu. Căn cứ không quân này cũng là nơi đặt trạm tiếp sóng vệ tinh, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai máy bay không người lái chiến đấu của Mỹ. Căn cứ này cũng đóng vai trò là trung tâm y tế đón nhận binh sĩ Mỹ bị thương từ châu Âu, châu Phi hoặc Trung Đông.

Ngoài ra, Spangdahlem - căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ trên lãnh thổ Đức, nằm cách Ramstein khoảng 120 km về phía tây bắc - chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ tác chiến. Một phi đội chiến đấu gồm khoảng 20 tiêm kích F-16 đóng quân tại đây, hoạt động như một lực lượng phản ứng nhanh trong thời điểm khủng hoảng. Phi đội này giúp bảo vệ sườn phía đông của NATO và chuyên về việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.

Trong khi Ramstein và Spangdahlem chủ yếu là các căn cứ hoạt động của Mỹ, 2 căn cứ Stuttgart và Wiesbaden lại đóng vai trò chiến lược hơn. Điều này là do Stuttgart là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) và Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ. Tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Âu và châu Phi đều được điều phối từ đây. Căn cứ Wiesbaden cũng là nơi đặt trụ sở của Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi. Hơn nữa, việc cung cấp vũ khí của phương Tây và các chương trình huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine cũng được điều phối tại đây.

Còn Grafenwöhr và Hohenfels là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Đa quốc gia Liên hợp - trung tâm huấn luyện quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu. Grafenwöhr là một trong những trường bắn lớn nhất và hiện đại nhất thế giới, còn Hohenfels tổ chức các cuộc tập trận chiến đấu thực tế.

Căn cứ không quân Büchel ở bang Rhineland-Palatinate được cho là địa điểm lưu trữ vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại của Đức, mặc dù cả Mỹ và Đức đều chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này. Giống như các quốc gia châu Âu khác, Đức tham gia vào cái gọi là "chia sẻ hạt nhân" của NATO, có nghĩa trong khi Mỹ lưu trữ vũ khí hạt nhân ở châu Âu, thì các quốc gia thành viên NATO sẽ vận chuyển vũ khí bằng máy bay chiến đấu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Viện nghiên cứu hòa bình SIPRI ước tính rằng Mỹ có tổng cộng từ 15 đến 20 quả bom hạt nhân chiến thuật được cất giữ tại địa điểm này.

Căn cứ không quân Büchel là nơi đóng quân của một phi đội không quân chiến thuật Đức được huấn luyện đặc biệt và một phi đội hỗ trợ đạn dược của Mỹ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các vũ khí được lưu trữ tại đây.

Vì sao có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức?

Sau chiến thắng của quân Đồng minh trước Đức Quốc xã, phần phía tây của nước Đức được chia thành ba vùng do Anh, Pháp và Mỹ quản lý. Vùng do Mỹ quản lý chủ yếu bao gồm phía nam và tây nam nước Đức. Đó là lý do tại sao quân đội Mỹ vẫn tập trung ở đây cho đến ngày nay.

Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu, cả Tây Đức và Mỹ đều muốn tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ để răn đe Liên Xô. Vào thời kỳ đỉnh cao, hơn 250.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại phía tây nước Đức vào giữa những năm 1980.

Sau khi Liên Xô tan rã, vị trí địa lý của Đức ở trung tâm châu Âu vẫn giữ lợi thế chiến lược đối với Mỹ. Đó là lý do tại sao các căn cứ này tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và châu Phi, cũng như để bảo vệ sườn phía đông của NATO, mặc dù số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức đã giảm dần.

Các binh sĩ Lục quân Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự phối hợp tại Khu huấn luyện Hohenfels ở Đức hồi cuối tháng 4. Ảnh: BLOOMBERG

Tầm quan trọng của căn cứ quân sự Mỹ đối với kinh tế Đức

Các căn cứ của Mỹ là một yếu tố kinh tế quan trọng đối với Đức. Nhiều căn cứ nằm ở các vùng nông thôn của nước này, và do đó quân đội Mỹ là nhà đầu tư và sử dụng lao động lớn nhất. Mỗi năm, Mỹ đầu tư hàng tỉ USD vào hoạt động, mở rộng và hiện đại hóa các căn cứ của mình tại Đức.

Hơn 10.000 người Đức làm việc trực tiếp cho quân đội Mỹ, trong khi ước tính có khoảng 70.000 việc làm của người Đức gián tiếp liên quan các công ty phục vụ lực lượng Mỹ như trong lĩnh vực xây dựng hoặc dịch vụ.

Hơn nữa, binh lính Mỹ đóng quân tại Đức và gia đình họ chi tiêu một phần lớn tiền lương tại các cửa hàng và doanh nghiệp của Đức. Riêng cộng đồng quân sự đóng góp tới 3,5 tỉ euro (4,1 tỉ USD) hàng năm cho nền kinh tế khu vực.

Việc rút quân sẽ gây ra hậu quả gì cho Mỹ?

Những trở ngại đối với việc rút quân quy mô lớn của Mỹ khỏi Đức vẫn còn tồn tại, theo tờ The Guardian.

Người phát ngôn về an ninh và đối ngoại của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper nói rằng trong khi Mỹ là “đối tác quan trọng trong an ninh và quốc phòng của châu Âu”, việc triển khai quân đội Mỹ ở châu Âu “cũng nằm trong lợi ích của Mỹ nhằm hỗ trợ vai trò toàn cầu của nước này”.

Ông Jeff Rathke thuộc Viện Mỹ-Đức tại ĐH Johns Hopkins (Mỹ) cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng Mỹ được hưởng lợi rất nhiều từ việc hiện diện tiền tuyến tại các căn cứ như Ramstein, nếu không có thì nhiều hoạt động của Mỹ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

“Lực lượng Mỹ ở châu Âu không phải là sự đóng góp từ thiện cho những người châu Âu mà là công cụ để Mỹ mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự toàn cầu” - ông Rathke nói.

Các nhà phân tích quốc phòng lưu ý rằng việc cắt giảm nhân sự đáng kể tại các căn cứ như Stuttgart và Ramstein sẽ gây ra tổn thất rất lớn đối với tầm hoạt động quân sự của Mỹ.