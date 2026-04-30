Ông Trump cân nhắc cắt giảm quân Mỹ tại Đức 30/04/2026 05:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang cân nhắc giảm binh sĩ tại Đức, diễn biến đến sau những phát ngôn căng thẳng giữa ông Trump và Thủ tướng Đức về vấn đề Iran.

Ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại Đức và quyết định sẽ sớm được đưa ra, theo hãng tin Reuters.

“Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng cắt giảm quân số tại Đức và quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn tới” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Chưa có phản ứng từ phía Đức liên quan diễn biến trên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump hôm 28-4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan cuộc chiến ở Iran, sau khi ông Merz ngày 27-4 nói rằng Iran đang “làm bẽ mặt” Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ông [Merz] không biết mình đang nói gì! Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, toàn bộ thế giới sẽ bị bắt làm con tin. Ngay lúc này, tôi đang triển khai những biện pháp với Iran mà lẽ ra các quốc gia, hay các tổng thống khác, phải thực hiện từ lâu. Thảo nào nước Đức lại đang sa sút nhiều đến vậy, cả về kinh tế lẫn các mặt khác!” - ông Trump viết ngày 28-4.

Sau đó, ngày 29-4, Thủ tướng Merz nói rằng mối quan hệ của ông với ông Trump vẫn duy trì tốt đẹp sau tranh cãi giữa hai bên về cuộc chiến ở Iran.

“Từ góc nhìn của tôi, mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp. Ngay từ đầu, tôi đã có những nghi ngờ về những gì khởi đầu với cuộc chiến tại Iran. Vì vậy, tôi đã nói rõ điều đó” - ông Merz phát biểu với báo chí.

“Tại Đức và châu Âu, chúng tôi đang chịu hệ quả, chẳng hạn như việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Điều này tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng và gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế của chúng tôi” - thủ tướng Đức nói thêm, cho biết Washington và Berlin vẫn đang trao đổi với nhau.