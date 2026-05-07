Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ, chuẩn bị cho sứ mệnh eo biển Hormuz 07/05/2026 06:00

(PLO)- Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã đi qua kênh đào Suez vào Biển Đỏ, tiến gần hơn đến eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Ngày 6-5, quân đội Pháp cho biết nhóm tàu ​​sân bay tấn công Charles de Gaulle, cùng với một tàu chiến của Ý và Hà Lan đang trên đường đến Biển Đỏ như một phần trong kế hoạch cho một nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

"Để đẩy nhanh việc thực hiện sáng kiến ​​này ngay khi hoàn cảnh cho phép, tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống sẽ đi qua kênh đào Suez... trên đường đến phía nam Biển Đỏ” - Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, việc triển khai này nhằm mục đích đánh giá môi trường hoạt động khu vực, mở rộng các phương án quản lý khủng hoảng để tăng cường an ninh, cho phép tích hợp các nguồn lực của các nước đối tác trong khuôn khổ phòng thủ phù hợp với luật pháp quốc tế và giúp trấn an các bên liên quan thương mại hàng hải.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố hồi tháng 3 rằng ông dự định thành lập một "nhiệm vụ hoàn toàn mang tính phòng thủ" bao gồm các nước châu Âu và ngoài châu Âu để hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển.

Một quan chức thuộc phủ tổng thống Pháp nói với Reuters rằng lý do cho việc triển khai là “vì việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, thiệt hại đối với nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng, và nguy cơ kéo dài xung đột là quá lớn”.

"Những gì chúng tôi đề xuất là Iran được phép cho tàu của mình đi qua eo biển Hormuz và đổi lại cam kết đàm phán với Mỹ về các vấn đề vật liệu hạt nhân, tên lửa và khu vực. Và chúng tôi đề xuất rằng về phía Mỹ, họ dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, đổi lại, nhận được cam kết đàm phán từ phía Iran” - quan chức này cho hay.

Quan chức này nhấn mạnh “chúng tôi muốn cùng nhau gửi tín hiệu rằng chúng tôi không chỉ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, mà còn có khả năng làm được điều đó”.

"Vấn đề bây giờ là làm sao để có được sự đồng thuận của Iran và của Mỹ” - vị quan chức này đặt câu hỏi.

Động thái triển khai tàu sân bay diễn ra sau khi hãng vận tải biển Pháp CMA CGM ngày 6-5 xác nhận tàu container CMA CGM San Antonio đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, khiến một số thủy thủ bị thương và tàu bị hư hại.

Sau vụ việc, người phát ngôn chính phủ Pháp Maud Bregeon cho biết vụ tấn công cho thấy tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất nguy hiểm, tuy nhiên khẳng định Pháp không phải là mục tiêu cụ thể.