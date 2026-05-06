Niêm yết giá không rõ ràng, chủ quán cơm bị phạt 750.000 đồng 06/05/2026 18:33

(PLO)- Một chủ quán cơm ở Đắk Lắk vừa bị xử phạt 750.000 đồng vì niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách.

Ngày 6-5, UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông NNC (43 tuổi, ngụ phường Bình Kiến). Ông C là chủ quán cơm tại phường Bình Kiến, bị xử phạt mức 750.000 đồng.

Quán cơm liên quan vụ việc. Ảnh: N.D

Theo quyết định xử phạt, cơ sở của ông C vi phạm lỗi niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Ngoài xử phạt, UBND phường Bình Kiến buộc ông C phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ ăn uống tại cơ sở kinh doanh theo đúng quy định. Nội dung niêm yết phải rõ ràng, đầy đủ, đúng giá, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Trước đó, một người dân phản ánh việc quán không có thực đơn, không có bảng giá từng món.

Thực khách đã hỏi kỹ tiền cơm tính theo đầu người hay tính theo đĩa và được trả lời tính theo đĩa. Tuy nhiên, cuối cùng chủ quán tính theo đầu người với giá 120.000 đồng/suất. Ngoài ra, nhiều món ăn khác cũng được chủ quán tính ở mức giá đắt.

Theo phản ánh của thực khách, quán có những món ngon. Tuy nhiên, họ không hài lòng về việc tính tiền kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó” tại quán.