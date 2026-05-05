Chủ khách sạn 'chặt chém' 900.000 đồng/thùng bia sẽ bị xử phạt 05/05/2026 16:54

(PLO)- Chính quyền địa phương cho biết sẽ xử phạt chủ khách sạn “chặt chém” 900.000 đồng/thùng bia khi tính tiền cho du khách.

Ngày 5-5, ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khách sạn TBH, nơi vừa bị du khách tố “chặt chém” 900.000 đồng/thùng bia.

Bài viết của du khách phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Quang, dự kiến chủ khách sạn trên sẽ bị phạt mức 1,5 triệu đồng vì lỗi không niêm yết giá các dịch vụ theo quy định.

Vẫn lời ông Quang, qua kiểm tra, xác định khách sạn này chỉ niêm yết bia chai giá 30.000 đồng/chai, không niêm yết giá bia thùng và các loại phí phục vụ khác.

Việc cơ sở mua hộ đồ từ bên ngoài (mua bia) sau đó ghi vào hóa đơn tạm với giá tự thỏa thuận là vi phạm quy định về minh bạch giá tại Luật Giá năm 2023 và vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2024.

"Phường Sông Cầu đang xây dựng kế hoạch để kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các cơ sở ký cam kết về niêm yết giá, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt du khách", ông Quang nói thêm.

Hóa đơn du khách đăng kèm bài viết trên mạng. Ảnh: N.D

Liên quan đến vụ việc, bà NTKB (50 tuổi, chủ khách sạn TBH) cho rằng, có người địa phương giới thiệu nên bà đã cho du khách mang thức ăn bên ngoài vào, dù quy định của cơ sở là không cho phép.

Theo bà B, chỉ có bốn khách đăng ký đặt phòng nhưng sau đó, có khoảng 30 người khác tới ăn uống, nhậu nhẹt tại cơ sở của bà. Khách đã mang theo thực phẩm, bia và nước ngọt. Khi thiếu bia, khách nhờ bà mua thêm bia Heineken. Do cơ sở không bán loại bia này, bà B đã mua từ bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng, bán lại cho khách với giá 900.000 đồng/thùng.

Vẫn theo chủ khách sạn, cơ sở của bà niêm yết và bán bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/lon. Nếu so sánh với giá bia Quy Nhơn giá bia Heineken mua từ bên ngoài, tính cả phụ thu khoảng 40.000 đồng/lon.

Như PLO đã thông tin, mới đây một du khách đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề: Một trải nghiệm cực kỳ tệ khi đến Sông Cầu-Phú Yên (cũ).

Theo bài viết, bãi biển Sông Cầu đẹp. Tuy nhiên, dịch vụ khách sạn không ổn vì phòng vệ sinh hôi, không sạch… trong khi phí phụ thu tăng gấp đôi và có nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất”.

Vẫn theo bài viết, khách tự mua đồ đến nấu nướng, dọn dẹp, bị phụ thu 5 triệu đồng. Tiền bia tính giá 900.000 đồng/thùng, lò than tính giá 100.000 đồng/lần thuê.

Bài viết chốt lại với câu: “Đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ như vậy”.

Chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với cơ sở lưu trú này sau khi nhận được phản ánh từ du khách. Sau khi cơ quan chức năng làm việc, chủ khách sạn đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 29-4 đến 1-5, cơ sở này đón bốn khách lưu trú và những người này mời thêm bạn bè đến ăn uống. Tổng cộng khoảng 30 người đến cơ sở để ăn uống với nhau.