Dàn xe hybrid và xe điện của Toyota chuẩn bị ra mắt có gì mới? 04/05/2026 13:48

(PLO)- Toyota hiện đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Ấn Độ và hãng sắp ra mắt 6 mẫu xe điện hóa mới.

Toyota sẽ tập trung nhiều hơn vào việc giới thiệu các mẫu xe điện hóa, bao gồm cả xe điện và xe hybrid. Dưới đây là chi tiết sáu mẫu xe điện hóa của Toyota dự kiến ra mắt trong tương lai.

Mẫu xe điện (EV) đầu tiên của Toyota dành cho thị trường Ấn Độ sẽ ra mắt vào tháng 5 năm nay. Ảnh: Toyota.

Toyota Urban Cruiser eBella: Mẫu xe điện đầu tiên của Toyota

Mẫu xe điện (EV) đầu tiên của Toyota dành cho thị trường Ấn Độ sẽ ra mắt vào tháng 5 năm nay. Có tên gọi Urban Cruiser eBella, đây là phiên bản được đổi tên thương hiệu từ Maruti Suzuki eVitara.

Nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng dù giá bán chính thức chưa được tiết lộ. Dự kiến giá bán tại showroom nằm trong khoảng từ 16 đến 20 lakh Rupee. eBella sẽ được cung cấp với ba phiên bản gồm E1, E2 và E3.

Mẫu eBella có những khác biệt đáng chú ý về thiết kế so với eVitara. Xe sở hữu phần đầu mới với đèn pha LED và đèn ban ngày kiểu "lông mày". Lưới tản nhiệt và cản trước cũng được thiết kế mới. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch tối ưu khí động học và có tay nắm cửa sau gắn trên cột C.

Nội thất xe trang bị màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch và hệ thống âm thanh JBL. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cửa sổ trời cùng hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (ADAS).

Về kỹ thuật, eBella xây dựng trên nền tảng Heartect-e. Xe có hai lựa chọn bộ pin là 49 kWh và 61 kWh. Phiên bản pin dung lượng lớn cho công suất 174 mã lực, tầm hoạt động khoảng 543 km. Phiên bản pin nhỏ hơn đạt công suất 144 mã lực với tầm hoạt động 440 km.

Xe MPV dựa trên nền tảng Maruti YMC

Mẫu xe điện thứ hai của Toyota tại Ấn Độ là một chiếc MPV, hiện mang tên mã YMC. Xe được xây dựng trên cùng nền tảng Heartect-e như mẫu eBella. Mẫu MPV này dự kiến sử dụng bộ pin tương tự phiên bản của Maruti Suzuki nhưng mang những nét thiết kế đặc trưng của Toyota.

Toyota Hyryder 7 chỗ

Toyota dự kiến ra mắt mẫu SUV 7 chỗ dựa trên Urban Cruiser Hyryder vào mùa lễ hội năm nay. Đây là lời giải của hãng trước nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng SUV 3 hàng ghế.

Các bản thử nghiệm cho thấy phần đuôi xe dài hơn để chứa hàng ghế thứ ba. Khi ra mắt, xe sẽ cạnh tranh với Hyundai Alcazar, Tata Safari và Mahindra XUV 7XO. Xe sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng hybrid nhẹ và hybrid mạnh 1.5L, đi kèm tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Fortuner thế hệ tiếp theo

Toyota đang phát triển Fortuner thế hệ mới, dự kiến ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2026. Mẫu xe này sẽ thay đổi đáng kể về thiết kế nội thất và ngoại thất.

Bên trong, Fortuner mới mang lại cảm giác cao cấp với màn hình giải trí lớn hơn và công nghệ xe kết nối tiên tiến. Xe xây dựng trên nền tảng khung gầm IMV nâng cấp. Động cơ dự kiến gồm bản xăng 2.7L và diesel 2.8L tích hợp công nghệ hybrid nhẹ 48V để tối ưu hiệu suất.

Hilux thế hệ thứ 9

Toyota Hilux thế hệ thứ chín dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Chiếc bán tải mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế táo bạo và cabin thoải mái hơn.

Xe được trang bị màn hình 12,3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống ADAS. Hilux mới tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L kết hợp công nghệ hybrid nhẹ 48V. Tại một số thị trường quốc tế, mẫu xe này còn có phiên bản thuần điện.

Phiên bản thấp của Innova Hycross Hybrid

Toyota dự kiến ngừng sản xuất Innova Crysta vào khoảng tháng 3 năm sau. Thay thế cho mẫu xe này là các phiên bản cấu hình thấp của Innova Hycross.

Hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ 2.0L trước đây chỉ có trên bản cao cấp sẽ được đưa xuống các dòng thấp hơn. Mục tiêu của hãng là nhắm vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp cần một mẫu MPV tiết kiệm nhiên liệu nhưng giá thành dễ tiếp cận.