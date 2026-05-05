Tòa tuyên án phúc thẩm vụ 'tai nạn giao thông lạ lùng' ở Cần Thơ 05/05/2026 19:06

(PLO)- HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo của đại diện bị hại, đồng thời kiến nghị Cơ quan điều tra và VKS tiếp tục làm rõ hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác (nếu có)...

Ngày 5-5, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Trung Quốc về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS.

Trước đó, đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử bị cáo về tội danh khác.

Luật sư của bị hại đề nghị hủy án

Tại phiên tòa hôm nay, tòa cho biết vụ án có hai giám định viên pháp y nhưng một người đã nghỉ hưu nên chỉ mời được một người tới tham dự phiên tòa. Giám định viên này sau đó được hỏi về cơ chế hình thành vết bầm ở tay và cổ của nạn nhân, đã cho rằng phải mổ các vết bầm này mới xác định được nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý mổ. Tuy nhiên, mẹ của bị hại bác bỏ ý kiến này, cho rằng gia đình đã đồng ý mổ…

Các nhân chứng hôm nay vẫn giữ nguyên lời khai như phiên tòa mở ngày 17-4, cho rằng tốc độ xe 30km/h thì bị hại không thể văng xa hơn 20m, cũng không thể lăn xuống nước do bên đường nhiều bụi cây. Bị cáo khai những lời khai trước đây là đúng, chỉ thừa nhận mình vi phạm về giao thông dẫn đến nạn nhân tử vong.

Mẹ bị hại đề nghị tòa hủy án để điều tra lại vì không thể xe đi với tốc độ 30km/h va chạm mà khiến nạn nhân văng xa 25m, rơi xuống kênh nước tử vong; hai xe va chạm như vậy nhưng chỉ có vết trầy xước nhẹ.

Tại tòa, bị cáo nói không quen biết với bị hại. Tuy nhiên, người mẹ cho rằng bị cáo đi làm thuê ở hai chỗ thì một chỗ bị cáo nói muốn làm rể nhà bị hại mà khó quá, ở chỗ làm khác thì bị cáo khen bị hại xinh đẹp.

Đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội. Đại diện bị hại kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ nào mới, đề nghị tòa bác kháng cáo của đại diện bị hại.

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng không đủ chứng cứ chứng minh bị cáo Quốc phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vị này cho rằng trong hồ sơ vụ án chỉ có chứng cứ thuyết phục nhất là lời thừa nhận của bị cáo, ngoài ra lời khai này không phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Luật sư dẫn biên bản khám nghiệm hai xe máy của bị cáo và bị hại đều không hư hỏng gì, thì không hiểu cơ chế nào đụng xe dẫn đến hậu quả chết người; chưa làm rõ bánh xe của bị cáo có đụng tới đèn xe của bị hại.

Cũng theo vị luật sư, hồ sơ của VKS cũng kết luận cây cối bên đường không có ngoại lực tác động; xe chạy với tốc độ 30km/h mà sao bị hại văng xa 25m; vị trí đụng xe và nơi phát hiện thi thể nạn nhân không logic…

Ngoài ra, trong xác nhận tử vong ngoại viện, Trung tâm y tế Vĩnh Châu (cũ) mô tả các dấu vết trên cơ thể nạn nhân so với kết luận giám định tử thi ghi nhận các dấu vết ít hơn. Hôm xảy ra vụ án, bị cáo đi đám tang xác nhận có uống vài ly rượu nhưng xét nghiệm nồng độ cồn 0%.

Vị luật sư này cho rằng cái chết của bị hại không phải từ nguyên nhân tai nạn giao thông. Từ các ý kiến, luật sư đề nghị tòa phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tòa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra

Sau gần một ngày xét xử, HĐXX cho biết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như quyết định của bản án sơ thẩm (phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Bị cáo Quốc tại phiên tòa ngày 5-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo HĐXX, tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, không có cơ sở xác định bị cáo và bị hại có mâu thuẫn trước, hoặc bị cáo có động cơ nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại.

Ngoài ra, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh bị cáo có hành vi tấn công, truy đuổi hoặc sử dụng phương tiện, thủ đoạn nguy hiểm nhằm trực tiếp xâm phạm tính mạng bị hại.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, thực nghiệm điều tra thể hiện việc va chạm giữa hai xe máy nằm gần giữa đường, phù hợp với diễn biến việc bị cáo đi không đúng phần đường quy định dẫn đến va chạm với xe của bị hại đi theo chiều ngược lại. Các dấu vết để lại trên hiện trường không thể hiện có sự xáo trộn đáng kể, thay đổi vị trí phương tiện hoặc dấu vết bị dàn dựng sau khi xảy ra vụ việc.

Do đó, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định có vụ tai nạn giao thông xảy ra trên thực tế.

HĐXX dẫn kết luận giám định pháp y tử thi, nguyên nhân chết của bị hại do ngạt nước. Các thương tích trên cơ thể không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Điều này phù hợp với diễn tiến sau khi va chạm dẫn đến té xuống kênh và bị ngạt nước dẫn đến tử vong. Không có căn cứ xác định bị hại bị tác động bởi hành vi bạo lực khác trước đó.

Lời khai nhận của bị cáo về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường gây tai nạn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác như biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, bị cáo khai một số tình tiết không phù hợp như trước đó không uống rượu, chạy xe với tốc độ khoảng 30km/h là không phù hợp thực tế, có mâu thuẫn, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.

Cũng theo HĐXX, vụ án đã được trả điều tra bổ sung nhiều lần nhưng cơ quan điều tra không làm rõ được dấu hiệu phạm tội khác của bị cáo như yêu cầu của gia đình bị hại.

Căn cứ nguyên tắc suy đoán vô tội, HĐXX chỉ xét xử bị cáo với tội danh được thu thập trong hồ sơ. Những vấn đề có mâu thuẫn như yêu cầu của đại diện bị hại và đề nghị của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi phạm tội khác của bị cáo nếu có.

Từ đó, HĐXX kết luận hành vi của bị cáo vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả làm chết người. Bản án sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội này là đúng người, đúng tội, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm của đại diện bị hại.

HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Trung Quốc 5 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội phạm khác, nếu có.

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện bị hại, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 350 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Quốc. Ảnh: NHẪN NAM