Cần Thơ: 1 vụ án tai nạn giao thông lạ lùng 17/04/2026 20:08

(PLO)- Những người làm chứng cho rằng nếu đây là một vụ tai nạn giao thông thì vượt xa logic khoa học thông thường, trong khi đó gia đình bị hại cho rằng bị cáo phạm tội giết người...

Chiều 17-4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Quốc về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của đại diện gia đình bị hại.

Tử vong vì ngạt nước

Theo bản án sơ thẩm, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8-5-2024, Trần Trung Quốc (không có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường lộ (đường bê tông) theo hướng từ khóm Giồng Me thuộc Phường 2, thị xã Vĩnh Châu đi về Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là khu vực Giồng Me, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) với tốc độ khoảng 30km/h (theo hướng từ Đông sang Tây).

Khi xe chạy đến đoạn đường thuộc khóm Soài Côn thì va chạm với xe máy do em TTQ (nữ, học sinh lớp 7) điều khiển theo chiều ngược lại (theo hướng từ Tây sang Đông). Hậu quả làm cho em TTQ té ngã xuống kênh (kênh Xáng Giữa) bị ngạt nước dẫn đến tử vong.

Bị cáo Quốc tại tòa phúc thẩm chiều 17-4. Ảnh: NHẪN NAM

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường; kết quả thực nghiệm điều tra và sơ đồ hiện trường, cho thấy mặt đường rộng 2,55 mét; Vị trí điểm đụng cách lề đường bên trái (hướng nam) là 1,23 mét, cách lề đường bên phải (hướng bắc) là 1,3 mét.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do bị cáo Quốc điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định, nên đã đụng vào xe của bị hại đi ngược chiều gây tai nạn làm cho bị hại rơi xuống kênh (kênh Xáng Giữa) bị ngạt nước tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND Khu vực 8 - TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Quốc 5 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; ghi nhận thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại về việc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 350 triệu đồng.

Cũng theo bản án sơ thẩm, để tránh bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội, HĐXX đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra lại vụ án, để chứng minh làm rõ bị hại chết do TNGT hay chết vì nguyên nhân nào khác.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bổ sung không có đủ căn chứng minh bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác, mà chỉ có căn cứ chứng minh phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do đó, căn cứ vào Điều 298 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tòa án xét xử bị cáo Quốc về tội danh mà VKS truy tố.

Sau đó, đại diện gia đình bị hại (cha mẹ bị hại) đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị hại cho rằng tội danh mà tòa sơ thẩm đã xử bị cáo là không phù hợp. Bà cho rằng bị hại tử vong có dấu hiệu của tội giết người.

Cụ thể là bị cáo chạy xe với tốc độ 30km/h khi đụng xe bị hại thì không thể làm bị hại văng xa 25m; hai xe va chạm nhau nhưng gần như xe không bị trầy xước, chỉ đổ ngang đường. Thi thể được vớt lên ở dưới sông cách hiện trường 25m trong khi nón bảo hiểm ngay mé đường bê tông. Nạn nhân không thấy trầy xước nhiều, chỉ có vết bầm ở cổ và cổ tay; tử vong do ngạt nước trong khi con bà biết bơi…

Người làm chứng kể về vụ tai nạn

HĐXX phúc thẩm đã cho 4 người làm chứng thấy hiện trường vụ tai nạn, vớt xác và có nhà gần hiện trường kể lại những gì họ nhìn thấy và đánh giá chủ quan của họ.

Người làm chứng đầu tiên là người thấy hai xe máy đổ giữa đường, không thấy ai và có tri hô lên “có ai không” thì không thấy ai lên tiếng. Người này sau đó nhận ra biển số xe của bị cáo quen nên gọi cho một người khác (là người làm chứng sau đó đến vớt thi thể bị hại), rồi gọi cho bị cáo qua Facebook nhưng bị cáo không nghe.

Người làm chứng này thấy bị cáo từ lối mòn mé sông đi lên, điện thoại sáng màn hình, trên người không mặc áo, chỉ mặc quần dài, người ướt. Nhân chứng này hỏi bị cáo tông xe vào ai thì khi đó bị cáo nói là “đụng ông nào, chạy mất rồi”. Bị cáo không thừa nhận đã nói câu này, còn người làm chứng khẳng định lời khai của mình là đúng.

Sau đó người làm chứng và bị cáo đi vòng quanh tìm bị hại 5 phút không thấy thì bị cáo lên xe đi trước. Tiếp đó, người được người làm chứng đầu tiên gọi đến cùng một người nữa tham gia tìm kiếm và vớt xác bị hại từ dưới kênh lên...

Còn một người làm chứng khác có nhà gần hiện trường thì khai ngày đó trong khóm (thôn) có đám ma. Khoảng hơn 9 giờ tối, chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng xe máy chạy qua rồi dừng lại, rồi có hai người một giọng nam, một giọng nữ cự cãi, rồi im lặng, thì người này nghĩ có thể là vợ chồng đi đám về rồi ông chồng say xỉn nên vợ chồng cự cãi…

Sau khoảng im lặng thì người này nghe có tiếng xe máy chạy tới rồi có giọng hai người đàn ông nói chuyện. Rồi lại im lặng một lúc thì thấy ồn ào hơn và đi ra thì thấy mẹ bị hại ngồi khóc, bị cáo cũng vừa quỳ vừa khóc, nạn nhân đã được vớt lên…

Tất cả những người làm chứng được tòa hỏi đều cho rằng với tốc độ xe máy chạy khoảng 30km/h thì khi đụng xe, nạn nhân không thể văng xa đến 25m. Mặt khác, mé đường xuống kênh nhiều bụi cây um tùm, nếu nạn nhân ngã xuống đường cũng không thể lăn xuống nước được. Đồng thời, thời điểm xảy ra tai nạn là nước ròng (nước thấp), từ mé đường xuống mặt nước khoảng 4 mét là sình. Khi lội vớt nạn nhân mực nước chỉ ngang hông.

Tòa cũng hỏi về giả thiết bị hại bị lăn xuống kênh theo lối mòn thì người làm chứng nói lối mòn rất nhỏ, chỉ vừa một người đi qua, nên khả năng bị hại tự lăn qua để rơi xuống nước là không thể.

Ngoài ra, nếu cho rằng nạn nhân rơi xuống nước từ điểm xảy ra tai nạn rồi theo con nước rút trôi xa đến điểm người làm chứng vớt được thì cũng không đúng vì điểm thấy nạn nhân so với hiện trường là ngược dòng chảy.

Người làm chứng đầu tiên nói rằng bản thân mình không phán xét ai đúng, ai sai và mong tòa xem xét, coi lại tình tiết vì thấy vụ TNGT này bất hợp lý quá. Còn người làm chứng nhà gần hiện trường thì nói rằng “thâm tâm tôi hối hận là nếu nghe cãi lộn ra mở đèn coi thì sự việc không đến đỗi như ngày hôm nay”. Đồng thời, người này cũng cho rằng đụng xe với tốc độ 30km/h thì nạn nhân không thể ngã lăn xuống kênh, rồi chết ngạt và khoảng cách bất hợp lý vì vượt xa logic khoa học thông thường.

Vị chủ tọa cũng cho rằng vụ án có nhiều điểm bất thường không thể lý giải được, đồng thời động viên bị cáo suy nghĩ lại xem nếu có vấn đề gì khai chưa đúng thì khai cho đúng. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định ngay từ đầu đến hiện tại, bị cáo khai là hoàn toàn đúng sự thật.

Sau đó, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa hôm nay để mời thêm giám định viên pháp y đến tòa để giải thích về dấu vết ở cổ và cổ tay của nạn nhân. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 5-5.