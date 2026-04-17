Cần Thơ: Đầu tư khu tái định cư Phong Điền giai đoạn 2 hơn 300 tỉ 17/04/2026 17:45

Ngày 17-4, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2).

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, UBND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2) là hơn 333 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Địa điểm thực hiện dự án là phường An Bình. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2029. Tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm kể từ năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án.

Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 5,914ha, dự kiến bố trí khoảng 248 nền, gồm các hạng mục chủ yếu như: san lấp mặt bằng; Hệ thống đường giao thông; Hệ thống cây xanh đường giao thông; Công viên cây xanh; Kè chống xói lở; Hệ thống cấp nước - PCCC; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước sinh hoạt; Nạo vét kênh rạch; Hệ thống cấp điện (đường dây và trạm biến áp); Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống thông tin liên lạc; Thiết bị cấp điện.

Sau khi hoàn tất, Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2) tạo quỹ nền tái định cư cho các hộ bị giải tỏa từ các dự án và phục vụ tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, xã; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai (sạt lở), góp phần ổn định, nâng cao đời sống người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai; giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng phường, xã văn minh đô thị và tạo quỹ nền khai thác quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách.