Xây dựng khu nhà ở phức hợp gần 4.500 tỉ đồng ở trung tâm TP Đồng Nai 27/05/2026 14:26

(PLO)- Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai với quy mô 3ha, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỉ đồng.

Ngày 27-5, Tập đoàn Bcons tổ chức Lễ động thổ Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.

Tham dự Lễ động thổ có Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng lãnh đạo sở, ngành liên quan của TP Đồng Nai.

Đây là dự án bất động sản đầu tiên động thổ sau khi Đồng Nai lên thành phố và là dự án được triển khai trên khu đất doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cùng chủ đầu tư bấm nút động thổ dự án. Ảnh: VH.

Dự án được triển khai trên khu đất gần 3ha tại mặt tiền đường Phan Trung (phường Tam Hiệp), tổng mức đầu tư gần 4.500 tỉ đồng. Công trình được quy hoạch gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp hơn 2.800 căn hộ ra thị trường.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp được định hướng phát triển thành tổ hợp nhà ở hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích như khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phối cảnh dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tập đoàn Bcons xây dựng tại TP Đồng Nai.

Đặc biệt, dự án là quỹ cây xanh mặt đất khoảng 7.700m², góp phần gia tăng không gian xanh trong khu vực đô thị đang phát triển nhanh.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP Đồng Nai, làm đẹp thêm diện mạo đô thị, đồng thời hướng đến xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ và người lao động.