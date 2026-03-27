Đồng Nai: Không có 'suất ngoại giao', 'suất nội bộ' khi mua nhà ở xã hội 27/03/2026 13:59

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi tìm hiểu nhà ở xã hội không mua bán qua 'cò mồi, không tin có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Ngày 27-3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội diễn ra trật tự, minh bạch, thuận lợi và đúng pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư nhà ở xã hội phải thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đề nghị kiểm tra kỹ, hướng dẫn người dân tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần.

Khu nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Đối với các dự án nhà ở xã hội dự kiến đưa vào kinh doanh, chủ đầu tư công khai thông tin tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Yêu cầu chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ. Khuyến khích ứng dụng công nghệ số như: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Đối với người mua nhà ở xã hội cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật để không bị lợi dụng, trục lợi. Chủ động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội và chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư, không mua bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký; chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.