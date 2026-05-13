Tìm thấy thi thể hai phụ nữ bị nước cuốn khi kéo vó trên sông Mã 13/05/2026 12:59

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không xảy ra với chị Tòng Thị Hoài, người mất tích khi đi kéo vó bắt cá trên sông Mã, khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân.

Sáng 13-5, khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đang tìm kiếm chị Tòng Thị Hoài (23 tuổi, trú Bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La) đã phát hiện một thi thể trôi trên sông Mã, đoạn qua xã Bó Sinh.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trên sông Mã.

Cơ quan chức năng đã vớt thi thể lên bờ để làm các thủ tục cần thiết và xác định đây là chị Hoài.

Như PLO đã thông tin, sáng qua (12-5), chị Tòng Thị Hoài cùng chị Lò Thị Thím (35 tuổi, cùng trú tại Bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh) đi kéo vó bắt cá mưu sinh trên sông Mã. Đến gần trưa cùng ngày, cả hai không may bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể chị Tòng Thị Hoài lên bờ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân và nhân dân phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đến cuối chiều 12-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lò Thị Thím.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Thím và chị Hoài đều khó khăn. Lãnh đạo UBND xã Bó Sinh và các cơ quan đoàn thể đã thăm viếng, động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình hai nạn nhân.