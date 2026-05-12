Hai phụ nữ bị mất tích trên sông Mã: Đã tìm thấy thi thể một nạn nhân 12/05/2026 21:29

(PLO)- Hai phụ nữ ở Sơn La đi kéo vó bắt cá trên Sông Mã không may bị đuối nước, hiện đã tìm thấy thi thể một người.

Chiều 12-5, ông Quàng Văn Thăng, Phó Chủ tịch UBND xã Bó Sinh (tỉnh Sơn La), đã ký thông báo gửi cơ quan chức năng về việc phối hợp tìm kiếm người bị đuối nước.

Công tác tìm kiếm nạn nhân trên sông Mã đang diễn ra khẩn trương.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-5, trên địa bàn Bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh xảy ra vụ đuối nước làm hai phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đang đi kéo vó bắt cá trên Sông Mã. Hai nạn nhân gồm chị Lò Thị Thím (35 tuổi) và chị Tòng Thị Hoài (23 tuổi), cùng trú tại Bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân và nhân dân phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Lò Thị Thím, chưa tìm thấy được chị Tòng Thị Hoài.

UBND xã Bó Sinh trân trọng đề nghị các địa phương, đơn vị ven Sông Mã, các lực lượng chức năng và nhân dân quan tâm phối hợp hỗ trợ theo dõi, tìm kiếm nạn nhân.