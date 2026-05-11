Tìm thấy 1 thi thể tại hiện trường vụ cháy ở Volume Club 11/05/2026 18:58

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người trong đám cháy ở Hà Nội và bàn giao cho lực lượng y tế.

Cuối chiều 11-5, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy tại nhà hàng Hộ kinh doanh Volume (địa chỉ Số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) làm một người tử vong.

Lửa, khói bốc lên từ vụ cháy.

Theo đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11-5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng Hộ kinh doanh Volume. Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Lực lượng nêu trên cùng lực lượng CSGT, Công an phường Từ Liêm, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát.

Đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Thông tin xác minh ban đầu, bên trong nhà có người mắc kẹt.

Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời, triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên công tác tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan. Sau đó, các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Nhiều vật dụng, thiết bị bị cháy hư hỏng.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút chiều 11-5, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể người trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.