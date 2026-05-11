Quản lý thị trường giải thích việc tạm giữ 9 bao xác ve sầu sau clip trên mạng 11/05/2026 17:25

(PLO)- Người chở thuê cho rằng xác ve sầu do người dân bắt được không phải hàng hóa, tuy nhiên cơ quan chức năng khẳng định đây là mặt hàng nguyên liệu làm thuốc.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp CSGT kiểm tra xe khách chạy tuyến Sơn La - Nội Bài - Lạng Sơn.

Trong clip, một người đàn ông đứng bên xe khách tranh cãi gay gắt với lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn. Người này cho rằng: “Ve sầu không phải hàng cấm. Chúng tôi không chở hàng cấm, chỉ chở ve sầu”.

Người đàn ông tranh cãi với lực lượng quản lý thị trường. Ảnh cắt từ video clip.

Khi cán bộ QLTT giải thích về việc kiểm tra giấy tờ hàng hóa, người đàn ông lớn tiếng: “Con ve nhặt ở rừng lấy đâu giấy tờ, các anh sai rồi…”. Người này chỉ vào khoang hành lý có những bao mận và nói tiếp: “Ve sầu khác gì mận đâu, các anh kiểm tra giấy tờ mận đi. Con ve là côn trùng bay trên trời sao các anh đòi giấy được”.

Người đàn ông đòi lại giấy tờ xe và đề nghị hạ hàng xuống tại chỗ, gọi chủ hàng đến làm việc thay vì đưa xe về trụ sở. Sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều tranh luận về việc xác ve sầu có phải là hàng hóa hay không.

Ngày 11-5, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn thông tin vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 10-5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 26B-003.xx do tài xế NNL (trú xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển.

Xác ve sầu Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải tổng trọng lượng 80 kg chứa xác ve sầu sấy khô (còn gọi là thuyền thoái). Đây là nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 09/2024/TT-BYT.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cho biết chỉ vận chuyển thuê lấy tiền cước và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm việc với chủ sở hữu.