Bị phạt và tịch thu 42 cây mai kiểng không rõ nguồn gốc 08/04/2026 15:59

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra, người vi phạm không xuất trình được bảng kê lâm sản hay giấy tờ mua bán hợp pháp 42 cây mai vàng để chứng minh nguồn gốc.

Ngày 8-4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân vì lưu giữ 42 cây mai vàng không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp.

Theo quyết định, chiều 2-4, tổ tuần tra liên ngành Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo tiến hành kiểm tra tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng (Ochna integerrima) đang được lưu giữ. Qua xác minh, số cây này thuộc sở hữu của ông ĐVT (trú tại khu dân cư số 5).

Các cây mai vàng bị lực lượng chức năng ra quyết định tịch thu. Ảnh: MC

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T cho biết đã mua tổng cộng 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra Côn Đảo để chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình này đã có ba cây bị chết, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ, tài liệu, bảng kê lâm sản hay hồ sơ mua bán hợp pháp nào để chứng minh nguồn gốc số cây mai trên. Hành vi của ông T vi phạm quy định theo khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Căn cứ quy định hiện hành, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt vi phạm hành chính ông T số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng là tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.