Kiểm lâm Thanh Hóa đưa ra phương án xử lý tang vật cây muội hồng 06/04/2026 15:48

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa sẽ hạn chế tối đa việc bán cây, phôi muội hồng ra thị trường nhằm tránh nguy cơ hợp thức hóa và "quay vòng" nguồn gốc lâm sản.

Chiều 6-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thông tin đã gửi văn bản hướng dẫn các hạt kiểm lâm xử lý tang vật là cây và phôi muội hồng sau khi thu giữ.

Theo đó, tang vật là cây, phôi muội hồng rất khó bảo quản lâu dài nếu không được trồng lại kịp thời. Tuy nhiên, nếu thanh lý theo quy định thông thường, có thể phát sinh nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên. Điều này dẫn đến tình trạng “quay vòng” tang vật, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Kiểm lâm Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị xử lý tang vật đúng quy định về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý lâm sản. Việc xử lý phải phù hợp với đặc thù đây là cây rừng tự nhiên.

Kiểm lâm Thanh Hóa thống kê, xử lý tang vật là cây, phôi muội hồng sau khi thu giữ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cơ quan chức năng sẽ hạn chế tối đa bán ra thị trường đối với cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên. Giải pháp này nhằm ngăn chặn việc hợp thức hóa hồ sơ và phát sinh tiêu thụ trái phép.

Với cây còn sống và có khả năng phục hồi, các đơn vị ưu tiên bàn giao cho ban quản lý rừng hoặc khu bảo tồn để trồng lại. Trường hợp không đủ điều kiện trồng ngay, phải tổ chức chăm sóc tạm thời trước khi đưa trở lại rừng.

Đối với phôi cây và các bộ phận như gốc, rễ, cành, các đơn vị xem xét xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc dùng vào mục đích công ích. Cơ quan kiểm lâm không tổ chức bán đấu giá nếu có nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản.

Trong trường hợp buộc phải bán ngay, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ và nguồn gốc. Việc này phải bảo đảm công khai, minh bạch để thuận lợi cho việc kiểm tra khi cây lưu thông trên thị trường.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ sim) là một loài cây tự nhiên, thân gỗ, thường mọc ở các khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao. Ảnh: MXH

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ khi xuất hiện tình trạng khai thác muội hồng, đơn vị đã chủ động theo dõi và đánh giá diễn biến phức tạp. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, nhất là tại vùng núi đá.

Trước đó, PLO đã thông tin về việc Kiểm lâm Thanh Hóa triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Từ cuối tháng 12-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ trên 280 cây và xử phạt gần 150 triệu đồng.