Người khai thác cây muội hồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 05/04/2026 13:18

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không khai thác muội hồng, trong trường hợp khai thác trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự giữa cơn “sốt” trào lưu chơi loại cây cảnh này.

Ngày 5-4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng săn lùng cây muội hồng để bán làm cây cảnh, bonsai.

Theo đó, hoạt động khai thác này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động do địa hình vách núi hiểm trở và còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ sim) là một loài cây tự nhiên, thân gỗ, thường mọc ở các khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao.

Cây muội hồng thường sống trên các dãy núi đá cao có tuổi đời từ vài chục năm tuổi. Ảnh: MXH

Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì, tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành.

Những cây có dáng đẹp, thân già, rễ bám đá được một số người chơi cây cảnh săn tìm, khiến giá bán trên mạng xã hội bị đẩy lên cao. Từ đó, xuất hiện tình trạng một số người tìm vào các khu vực rừng tự nhiên để đào bới, khai thác cây muội hồng mang ra ngoài tiêu thụ.

Giữa cơn sốt muội hồng, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc khai thác muội hồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ nhiều cây, phôi muội hồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Theo Nghị định 35/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07/2022), các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Kiểm lâm cơ động Thanh Hóa phát hiện xe tải chở phôi, cây muội hồng đi tiêu thụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Trường hợp hành vi khai thác lâm sản trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc thực hiện có tổ chức, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Số cây muội hồng được Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, PLO đã thông tin Kiểm lâm Thanh Hóa triển khai các biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng này. Tính từ cuối tháng 12-2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm, thu giữ trên 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.