Nông dân ‘thủ phủ mai vàng’ xã Bình Lợi tất bật ứng phó triều cường 07/11/2025 09:45

(PLO)- Hàng chục hecta mai Tết ở “thủ phủ mai vàng” xã Bình Lợi ngập, nông dân khẩn trương bơm nước, gia cố bờ bao trước những ngày triều cường dự báo dâng cao.

Gần đây, khi triều cường kết hợp mưa lớn dâng cao tại TP.HCM, hàng chục hecta “thủ phủ mai vàng” ở xã Bình Lợi bị ngập nặng. Trong khó khăn, bà con cùng chính quyền và Hội Nông dân xã Bình Lợi vẫn tất bật gia cố bờ bao, bơm nước cứu mai, giữ mùa hoa Tết sắp đến.

Giữa vùng đất trũng sau mưa lớn và triều cường, vườn mai của anh Nguyễn Trường Hải vẫn ngập trong nước đục. Máy bơm của chính quyền hỗ trợ liên tục hai ngày, nhưng nước rút chậm.

﻿ ﻿ Nhân công vườn mai của anh Hải chuẩn bị ứng phó với triều cường vào tối 6-11. Ảnh: NVCC

Anh Hải cho biết, gần 20 năm gắn bó với nghề, chưa từng chứng kiến trận ngập kéo dài và nặng nề như năm nay.

“Gốc mai vẫn còn hằn vệt nước ngập đến ngang thân. Hơn 2.500 cây mai bị ảnh hưởng sau nhiều ngày ngập nước, rễ bắt đầu yếu, buộc tôi chỉ còn biết chờ nước rút để kịp phun thuốc, chăm sóc lại từng gốc một” - anh Hải nói.

Tối nay, anh Hải cùng các hộ trồng mai phối hợp chính quyền và Hội Nông dân xã Bình Lợi huy động máy bơm, đắp bờ bao, ngăn nước tràn từ kênh vào vườn. Khi nước rút, anh vẫn lo cây “đứng chịu” sau thời gian ngập úng, mong thời tiết ổn định để kịp chăm sóc, bảo đảm mùa hoa ra đúng Tết.

Tất bật chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường, anh Nguyễn Văn Thêm vẫn tỉ mẩn kiểm tra từng góc vườn. Trên mảnh đất rộng khoảng 2 ha với hơn 10.000 gốc mai đang vào giai đoạn phát triển quan trọng trước Tết, ông cùng bà con đã chủ động trang bị thêm máy bơm, gia cố các điểm trũng, đắp bao cát và nâng mặt đất ở những khu vực thấp.

Anh Thêm cùng đại diện Hội Nông dân xã Bình Lợi đi khảo sát tại vườn vào đợt ngập cuối tháng 10. Ảnh: HN

Anh Thêm kể, lần này bà con không còn bị động, mà có sự chuẩn bị trước vào đợt triều cường sắp tới.

Trong đợt mưa kết hợp triều cường vừa qua, nước dâng cao 20-40 cm, phủ kín mặt ruộng. Thế nhưng nhờ bơm nước kịp thời, chỉ sau ít ngày, vườn đã khô ráo, cây vẫn sinh trưởng bình thường. Anh tin rằng nếu thời tiết thuận lợi, bà con sẽ kịp chăm sóc cho vụ Tết sắp tới.

Vườn mai của anh Nguyễn Trúc Linh từng ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường. Nhờ máy bơm hỗ trợ từ thành phố, mực nước đã giảm đáng kể trong vài ngày qua.

Đến tối, anh Linh vẫn tất bật chuẩn bị máy cơm tại vườn mai. Ảnh: HN

Dù vậy, anh vẫn lo lắng khi triều cường các ngày tới đây dự báo cao, có thể khiến vườn ngập trở lại. Gắn bó với nghề hơn 10 năm, anh Linh cho biết nỗi lo lớn nhất là bộ rễ bị ngập lâu, ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển của cây trong các năm tiếp theo.

“Nếu bơm kịp thời, thiệt hại chỉ khoảng vài chục phần trăm, nhưng nếu nước ngập kéo dài, năng suất có thể giảm từ 50%, thậm chí 60-70%. Trung bình, nước ngập khoảng 2 tấc so với mặt đất, có nơi lên đến 3 tấc, tương đương 40–60 cm so với mức an toàn của vườn” - anh Linh nói.

﻿ ﻿ Hàng trăm hecta “thủ phủ mai vàng” ngập nặng. Ảnh: HN

Giữa lúc nước vừa rút, anh Linh đang tất bật chăm sóc gần 6.000 cây mai trên 1 ha, đồng thời gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm và bơm nước ra những khu vực thấp để tránh ngập trở lại.

Anh cho biết, khi đất ráo, gia đình sẽ bổ sung oxy và rải phân phục hồi bộ rễ, giúp cây phát triển tốt. Hiện 2-3 người đang hỗ trợ bơm nước, còn công tác phục hồi bắt đầu sau khoảng 10 ngày.