Vụ tịch thu mai: Sẽ điều chỉnh quyết định phạt, hoàn trả 21 gốc cây mai 17/04/2026 21:29

(PLO)- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ điều chỉnh quyết định xử phạt hành chính; ông T cũng đã đóng phạt hành chính theo quyết định trước đó.

Ngày 17-4, theo tìm hiểu của PLO, ông ĐVT (sinh năm 1988, công tác và ngụ tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, liên quan đến việc cất giữ 42 gốc cây mai vàng.

Được biết, ngày 13-4 Hạt Kiểm lâm đã mời ông T đến làm việc các nội dung liên quan đến nguồn gốc, hồ sơ mua bán 42 gốc cây mai vàng đã bị tịch thu trước đó. Tại buổi làm việc có đại diện Công an đặc khu Côn Đảo, Phòng Kinh tế đặc khu và chính quyền địa phương.

Trước khi làm việc, Hạt Kiểm lâm đã mời ông T cùng các thành viên dự họp xuống khu vực lưu giữ 42 gốc mai do đơn vị thu giữ để kiểm tra thực tế.

21 cây mai của ông T đưa từ đất liền ra sẽ được hoàn trả lại.

Tại đây, Hạt Kiểm lâm đề nghị ông T tiếp tục xác nhận rõ 42 gốc mai có phải đều được vận chuyển từ đất liền ra, vận chuyển ra đi bằng phương tiện nào, thời gian nào, có giấy tờ xác minh của đơn vị cũ hay không ?

Theo đó, ông T. tiếp tục khẳng định trong số 42 cây mai có 21 cây có nguồn gốc từ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh do ông mua (không giấy tờ, khoảng năm 2021-2022 khi công tác tại đây) và trực tiếp vận chuyển ra Côn Đảo. Số cây còn lại ông mua theo hình thức giao hàng, nhận tiền (giao tận nơi).

Khoảng tháng 10-2024, ông T bắt đầu đưa mai về chăm sóc, cấy ghép tại trụ sở đồn biên phòng cũ – nơi ghi nhận vụ việc, số lượng là 42 cây từ đó đến nay…

Sau buổi làm việc đó, được biết đến ngày 16-4, Hạt Kiểm lâm tiếp tục làm việc với ông T. Tại đây, ông T đã cung cấp và bổ sung hồ sơ, tài liệu xác nhận đã nộp phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng; một số giấy tờ xác nhận ông có chuyển 21 gốc cây mai từ đất liền ra Côn Đảo như trình bày.

Được biết, qua xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan ông T cung cấp, Hạt Kiểm lâm đã chấp thuận và tiếp nhận hồ sơ ông bổ sung về nguồn gốc số mai được vận chuyển từ đất liền ra Côn Đảo. Hạt Kiểm lâm cũng xem xét, điều chỉnh nội dung quyết định xử phạt hành chính, trong đó hoàn trả lại 21 gốc mai ông T cung cấp tài liệu đã chuyển từ đất liền ra.