Nhiều người ở Quảng Trị bị ngộ độc do ăn ve sầu 05/05/2026 18:43

(PLO)- Bác sĩ khuyến cáo, ve sầu được chế biến kỹ vẫn có nguy cơ cao dẫn đến ngộ độc.

Ngày 5-5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tinh Quảng Trị) khuyến cáo người dân không nên ăn ve sầu sau khi liên tiếp có nhiều bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc.

Theo đó, từ ngày 1-4 đến 3-5, bệnh viện tiếp nhận chín bệnh nhân từ các xã Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh phải nhập viện sau khi ăn ve sầu được chiên trong dầu, mỡ.

Nhiều người nhập viện vì ngộ độc khi ăn ve sầu. Ảnh: MT.

Bác sĩ Đức cũng chia sẻ, tình trạng người dân bị ngộ độc ve sầu đã diễn ra nhiều năm nay. Dù cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, khuyến cáo nhưng cứ đến mùa hè là tình trạng này vẫn xảy ra.

Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ve sầu thường có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, nặng hơn thì khó thở. Nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

Thông thường phải mất từ 5 - 7 ngày chữa trị, bệnh nhân bị ngộ độc ve sầu mới ổn định sức khoẻ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa xác định nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là do ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm.

Ve sầu thoát xác vào đầu mùa hè hàng năm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm lây nhiễm và ấu trùng sẽ sinh sôi nảy nở dữ dội. Điều này biến cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành ổ chứa đầy sợi nấm độc.

Ấu trùng bị các bào tử nấm độc này giết chết nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng bên ngoài nên nhiều người không nhận ra. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây sốc phản vệ, dị ứng nghiêm trọng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa khuyến cáo, người dân không nên ăn ve sầu. Vì dù thực hiện các biện pháp sơ chế, chế biến kỹ vẫn có thể gây ngộ độc cho người.