Hàng chục học sinh ở Quảng Trị nhập viện nghi do ăn bánh mì 01/05/2026 10:53

(PLO)- Trong số 46 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, đa số là học sinh từ 11 đến 15 tuổi.

Ngày 1-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang điều trị cho 46 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Điểm chung của các bệnh nhân này là đều ăn bánh mì của một tiệm bánh trên địa bàn.

46 bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Ảnh: MT.

Cụ thể, từ ngày 29-4 đến 1-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận 46 bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.

Đa số bệnh nhân ở độ tuổi 11-15 tuổi. Trước khi có các triệu chứng nghi ngộ độc, những người này đã ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, Quảng Trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Hồ Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi bệnh nhân và tìm hiểu nguyên nhân.

Theo bà Vinh, bệnh nhân phần lớn là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, xã Tân Lập.

Bà Vinh cho biết các bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì nên xã đang rà soát các trường hợp từng ăn tại tiệm bánh ở thôn Tân Sơn. Những người có triệu chứng, dù nặng hay nhẹ cũng sẽ được đưa vào bệnh viện kiểm tra, điều trị. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu nguyên liệu của tiệm bánh để làm rõ nguyên nhân.