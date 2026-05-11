Sửa đổi Nghị định 168: Đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt cho nhiều lực lượng 11/05/2026 15:59

(PLO)- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168, Bộ Công an đề xuất bỏ tạm giữ xe với lỗi chuyển làn sai trên cao tốc, bãi bỏ hình thức tịch thu phương tiện đối với trường hợp tái phạm các hành vi.

Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, kèm cơ chế trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Hiện hồ sơ dự thảo đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề xuất bỏ tạm giữ xe với lỗi chuyển làn sai trên cao tốc

Theo dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ hình thức tịch thu phương tiện đối với trường hợp tái phạm các hành vi: Chở quá số người quy định trên 100%, chở hàng quá tải trên 150% hoặc tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Bộ Công an cho biết đã tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh và Nghệ An bởi quy định tại khoản 5 điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tái phạm. Cụ thể, khi tổ chức, cá nhân sử dụng bất kỳ một phương tiện nào để thực hiện hành vi vi phạm đều được coi là tái phạm và đều bị tịch thu phương tiện đó (không tịch thu phương tiện trước đó đã vi phạm).

Việc tịch thu phương tiện trong thực tế gặp nhiều khó khăn do nhiều doanh nghiệp vận tải có nhiều thành viên góp vốn, phương tiện đứng tên các chủ sở hữu khác nhau nên khó xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, các hành vi này hiện đã bị xử phạt ở mức cao, đủ sức răn đe, với mức phạt tới 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo đề xuất bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với hành vi chuyển làn sai quy định trên cao tốc.

Theo dự thảo, tài xế ô tô chuyển làn không đúng nơi cho phép, không bật tín hiệu báo trước hoặc chuyển nhiều làn cùng lúc trên cao tốc sẽ không còn bị tạm giữ xe. Thay vào đó, người vi phạm bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an cho biết việc bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện nhằm phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, việc tạm giữ chỉ áp dụng để ngăn chặn ngay hành vi nguy hiểm và phải chấm dứt khi hành vi không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Cơ quan soạn thảo cho rằng sau khi hành vi chuyển làn sai đã kết thúc thì không cần tiếp tục tạm giữ phương tiện.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt và siết quản lý xe kinh doanh vận tải

Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho nhiều lực lượng nhằm phù hợp với thực tế quản lý mới.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục CSGT. Chức danh này được quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 60 triệu đồng, tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội làm việc, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.

Chủ tịch UBND cấp xã cũng được đề xuất nâng thẩm quyền xử phạt lên tối đa 37,5 triệu đồng, đồng thời có quyền tước giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định.

Bên cạnh đó, trưởng công an cấp xã được bổ sung thẩm quyền xử phạt các hành vi liên quan đến đăng ký xe do hiện nay công an cấp xã đã được giao thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện.

Dự thảo cũng phân định thêm thẩm quyền cho lực lượng CSGT trong xử lý các vi phạm liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý lĩnh vực này.

Một số hành vi bị xử phạt gồm: trung tâm sát hạch không duy trì đủ điều kiện kỹ thuật; không lưu trữ đầy đủ hồ sơ sát hạch; người dự thi mang điện thoại hoặc thiết bị liên lạc vào phòng sát hạch lý thuyết; cơ sở đào tạo lái xe tổ chức dạy ngoài địa điểm được cấp phép.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới như đón trả khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng; tự ý thay đổi thông tin hợp đồng điện tử hoặc danh sách hành khách.

Ngoài ra, chủ xe vận tải nội bộ có thể bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân, 10-12 triệu đồng đối với tổ chức nếu đưa xe tham gia giao thông mà không lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình lái xe hoặc làm sai lệch dữ liệu của các thiết bị này.