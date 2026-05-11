Hình ảnh quán karaoke ở Hà Nội cháy rụi 11/05/2026 16:46

(PLO)- Cảnh sát PCCC đã phải huy động 10 xe cứu hoả đến dập lửa vụ cháy quán karaoke Volume Club tại Hà Nội.

Trưa 11-5, xảy ra vụ hoả hoạn khói lửa bốc cao nghi ngút tại quán Volume Club, số 10 đường Phú Mỹ (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, quán karaoke Volume Club đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa.

Khói, lửa bốc lên từ quán karaoke Volume Club.

Người dân ở gần hiện trường cho biết ban đầu họ thấy khói bốc ra từ bên trong cơ sở, sau đó lan ra rất nhanh, kèm theo một số tiếng nổ nhỏ. Thời điểm đó mọi người đã hô hoán cứu người bên trong và báo lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đầu giờ chiều hôm nay, lực lượng chức năng đã dập tắt đám lửa. Tuy nhiên tại hiện trường cho thấy nhiều đồ dùng, vật dụng quán Volume Club đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nỗ lực dập lửa.