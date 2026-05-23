Bộ Công Thương phát động cuộc thi về tìm hiểu lợi ích của xăng E10 23/05/2026 15:58

(PLO)- Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Trước thời điểm triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”.

Cơ quan này cho biết mục đích tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Cuộc thi gồm hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10 giờ ngày 25-5 đến 10 giờ ngày 31-5 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Tại vòng thi này có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi. Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10 giờ ngày 1-6 trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 Giải Ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 10 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12-6, với các giải gồm 1 Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 Giải Nhì trị giá 10 triệu đồng; 1 Giải Ba trị giá 7 triệu đồng; 2 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cầu nối đưa các chủ trương phát triển năng lượng xanh đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Theo Thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương về quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1-6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Theo Bộ Công Thương, để thực hiện lộ trình này, ngay từ cuối năm 2024, bộ đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trong nước và làm việc với nhiều đối tác quốc tế. Trên cơ sở các dữ liệu kỹ thuật và thực tiễn quốc tế đó, Bộ Công Thương mới ban hành lộ trình triển khai xăng sinh học và tin tưởng rằng việc sử dụng E10 sẽ không gây tác động xấu đến động cơ như một số lo ngại trong dư luận hiện nay.