Cánh mày râu 'chốt đơn' bùng nổ, chi ngàn tỉ mua quần áo online 30/04/2026 18:35

Kết thúc ba tháng đầu năm 2026, doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận đà tăng hơn 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 149 ngàn tỉ đồng. Sản lượng hàng hóa bán ra tăng trưởng hơn 19,7%. Đà tăng này phần lớn nhờ vào nhu cầu mua sắm trước Tết nguyên đán.

Ngành hàng thời trang cho nam giới bứt phá

Theo Metric.vn, dù quy mô thị trường mở rộng nhanh chóng, số lượng gian hàng phát sinh đơn chỉ tăng nhẹ 3,91%, đạt khoảng 490.900 shop. Điều này phản ánh thực tế là tăng trưởng không đồng nghĩa với việc cạnh tranh trở nên dễ dàng hơn.

Ngược lại, trong bối cảnh các quy định về thuế, phí sàn, yêu cầu định danh, kê khai và tiêu chuẩn vận hành ngày càng siết chặt, nhà bán hàng buộc phải chuyên nghiệp hóa để tồn tại.

Xét về ngành hàng, làm đẹp và thời trang tiếp tục là hai trụ cột doanh thu của thương mại điện tử. Ngành làm đẹp dẫn đầu với hơn 24.400 tỉ đồng, theo sau là thời trang nữ và nhóm nhà cửa đời sống. Phụ kiện thời trang và thời trang nữ cũng duy trì đà tăng mạnh, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong các nhóm hàng phổ thông vẫn rất sôi động.

Đáng chú ý, trong ngành hàng thời trang, nhóm thời trang nam nổi lên như điểm sáng khi doanh số tăng hơn 151% và tăng mạnh về sản lượng so với cùng kỳ. Cụ thể trong quý 1-2026, các nhà bán hàng trực tuyến đã thu về 9,4 ngàn tỉ đồng khi bán quần áo, phụ kiện cho nam giới.

Người Việt chi mạnh tay cho thời trang nam trên thương mại điện tử. Ảnh minh họa: HỒNG NHUNG

Chỉ tính riêng nhóm sản phẩm áo nam, người Việt đã chi hơn 3 ngàn tỉ đồng để mua 19,2 triệu sản phẩm, người tiêu dùng cũng chi hơn 1,5 ngàn tỉ đồng mua áo khoác nam và gần 1,3 ngàn tỉ đồng để mua quần jean nam...

Theo ghi nhận của Metric.vn, không chỉ thời trang, sắc đẹp, hầu hết các ngành hàng còn lại như nhà cửa, công nghệ... đều tăng trưởng.

Tuy nhiên ngành hàng sức khỏe lại sụt giảm cả về doanh số lẫn sản lượng. Con số này được cho là liên quan đến xu hướng siết chặt quản lý chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc sản phẩm. Diễn biến này chỉ ra thực tế là những nhóm hàng nhạy cảm đang chịu áp lực sàng lọc cao hơn các ngành hàng tiêu dùng phổ biến.

Dự kiến các sản phẩm mùa hè sẽ tăng trưởng

Trong quý 2-2026, Metric.vn dự đoán, doanh số của bốn sàn Shopee, Tiki, TikTok Shop, Lazada sẽ giảm nhẹ 4,28% so với quý 1, đạt hơn 142 ngàn tỉ đồng do thiếu vắng các sự kiện mua sắm lớn.

Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa dự kiến tăng nhẹ 1,27% nhờ người tiêu dùng duy trì mua sắm các sản phẩm thiết yếu với mức giá phải chăng.

Trong đó nhóm các sản phẩm mùa hè như kem chống nắng, xịt khoáng, sản phẩm chăm sóc da mùa hè, áo chống nắng, áo thun... sẽ ghi nhận đà tăng, do yếu tố mùa vụ. Cạnh đó nhóm sản phẩm du lịch như vali, đồ bơi, kính bơi, túi xách du lịch... cũng có khả năng tăng trưởng vào các tháng cao điểm của du lịch.

Do đó, các nhà bán hàng cần chủ động theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực, để có các chiến lược quảng bá, hiện diện sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.