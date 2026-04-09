Du lịch Việt Nam có vị thế ngày càng cao trên bản đồ du lịch thế giới 09/04/2026 11:12

(PLO)- Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng cao trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngày 9-4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Tọa đàm Du lịch Việt Nam – Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững.

Vị thế ngày càng cao của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới

Phát biểu tại toạ đàm, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thông tin du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, cả nước đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,5% so với năm trước; 137 triệu lượt khách nội địa, tăng 24,5%. Tổng thu từ du lịch đạt mốc 1 triệu tỉ đồng.

Những con số trên cho thấy vị thế ngày càng cao của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại toạ đàm.

﻿Ảnh: XC.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng kéo theo nhiều sức ép về hạ tầng, môi trường, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý. Vì vậy, ngành du lịch cần tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Theo ông Thủy, AI đang hiện diện ở hầu hết các khâu của ngành du lịch, từ phân tích hành vi du khách, dự báo thị trường đến hỗ trợ điều hành.

Một trong những lợi ích lớn nhất của AI là cá nhân hóa trải nghiệm. Thông qua dữ liệu lớn, hệ thống có thể nhận diện nhu cầu, sở thích của từng du khách để gợi ý điểm đến, lịch trình, dịch vụ phù hợp. Điều này giúp nâng cao sự hài lòng, đồng thời tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú.

AI cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo nhu cầu, điều tiết dòng khách và giảm quá tải tại các điểm đến. Nhờ xử lý dữ liệu theo thời gian thực, cơ quan quản lý có thể biết khu vực nào đang đông khách, thời điểm nào có nguy cơ ùn tắc để đưa ra phương án điều phối.

Nhiều nước đã ứng dụng AI để điều tiết giao thông, điều chỉnh phương tiện công cộng theo lưu lượng khách. Đây là kinh nghiệm Việt Nam có thể nghiên cứu để áp dụng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, doanh nghiệp du lịch nào chậm ứng dụng công nghệ sẽ khó giữ được lợi thế. Việc ứng dụng AI trong du lịch cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch trình bày tham luận. Ảnh: TT.

Ra mắt nền tảng dự báo du lịch khám chữa bệnh

Ngày 7-4, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã giao Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng nền tảng dự báo nhu cầu du lịch khám chữa bệnh.

Nền tảng này hướng tới dự báo nhu cầu của người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài muốn đến Việt Nam để khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Sau khi vận hành ổn định, nền tảng sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp.

Ngay sau hội thảo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ triển khai chương trình tập huấn, hỗ trợ chuyển đổi số cho ngành du lịch trên cả nước, bắt đầu từ ngày 10-4.

Chương trình sẽ ưu tiên các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch khám chữa bệnh tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An.

Cùng với đó, ngành du lịch cũng sẽ triển khai vé điện tử, thẻ điện tử và nền tảng quản trị thống nhất trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ quan quản lý và người dân sẽ cùng vận hành trên một nền tảng thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Để AI thực sự trở thành động lực cho ngành du lịch, cần sự phối hợp của Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức quốc tế. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Nền tảng này sẽ kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến với hệ thống dữ liệu quốc gia, qua đó tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng dự báo.

Theo ông Thủy, các địa phương cần xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào chuyển đổi số, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực.

"Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người trong ngành du lịch, bởi du lịch vẫn là ngành dịch vụ dựa trên cảm xúc, sự trải nghiệm và tương tác trực tiếp. Điều quan trọng là biết sử dụng công nghệ đúng cách để nâng cao chất lượng phục vụ" - ông Thủy nói.

Ngày 9-4 có thể xem là dấu mốc mới trong tiến trình ứng dụng AI vào du lịch Việt Nam, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình lâu dài.

Trong thời gian tới, nếu có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, AI sẽ trở thành động lực quan trọng giúp du lịch Việt Nam phát triển nhanh hơn, hiện đại và bền vững hơn.