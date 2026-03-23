Du lịch Việt Nam kỳ vọng đón 25 triệu lượt khách từ 'cú hích' VITM 2026 23/03/2026 19:17

(PLO)- VITM 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hợp tác quốc tế, góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trong giai đoạn phục hồi.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội – VITM 2026 (VITM 2026) sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội.

Với chủ đề Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam, VITM 2026 sẽ có điểm nhấn là chương trình kết nối giao thương quy mô lớn, dự kiến quy tụ khoảng 350-400 buyer (người mua) trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đánh giá chủ đề của hội chợ năm nay “đúng và trúng” với xu hướng tất yếu của du lịch thế giới là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình thông tin tới báo chí về VITM 2026. Ảnh: HS.

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngày 9-4 sẽ dành riêng cho hoạt động kết nối giao thương (B2B) giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam.

Chương trình dự kiến có khoảng 150 công ty lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia, Ấn Độ, Trung Đông, Trung Á cùng khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước.

“Đây là cầu nối trực tiếp để các bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp tác ngay tại sự kiện” – bà Lan cho hay.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh không gian giao thương tại hội chợ không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, mà đang trở thành “sàn giao dịch” thực thụ của ngành du lịch.

Không chỉ dừng ở quy mô, hoạt động kết nối năm nay được kỳ vọng nâng cao chất lượng giao thương khi tập trung vào các thị trường có khả năng chi trả cao, nhu cầu ổn định.

Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thúc đẩy dòng khách quốc tế đến (inbound) và gia tăng giá trị chuỗi dịch vụ.

Bên cạnh hoạt động B2B, hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút hơn 600 doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không và tổ chức quốc tế tham gia; với đại diện 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố trong nước.

Từ ngày 10 đến 12-4, hội chợ mở cửa cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và mua các sản phẩm du lịch. Hoạt động B2C được đẩy mạnh với nhiều gói kích cầu, sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm gắn với xu hướng du lịch xanh và trải nghiệm bền vững.

Một điểm nhấn khác là lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch năm 2025, dự kiến diễn ra chiều 10-4.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, VITM những năm gần đây đã chuyển từ mô hình hội chợ quảng bá đơn thuần sang “hệ sinh thái” kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, địa phương và đối tác quốc tế.

Với định hướng lấy giao thương làm trọng tâm, VITM 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hợp tác quốc tế, góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trong giai đoạn phục hồi, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.