Khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng du lịch bền vững năm 2026 23/03/2026 08:52

Du lịch bền vững đang ngày càng quan trọng đối với khách du lịch khu vực châu Á, đặc biệt là người Việt. Qua khảo sát du lịch bền vững 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, du khách bày tỏ sự quan tâm đến các lựa chọn mang lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng địa phương.

Theo đó, có 77% khách du lịch châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch năm 2026, tăng so với mức 68% của năm ngoái. Việt Nam là thị trường tiêu biểu cho xu hướng này với hơn 81% khách Việt khẳng định tính bền vững là tiêu chí lựa chọn quan trọng. Khoảng 43% kỳ vọng yếu tố này sẽ quan trọng hơn trong 3 năm tới.

Đáng chú ý, du khách Việt Nam dẫn đầu châu Á về ý thức giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon. Có 29% người tham gia khảo sát khẳng định đây là động lực hàng đầu cho các chuyến đi - tỉ lệ cao nhất trong các thị trường.

Khách du lịch Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến các lựa chọn du lịch có trách nhiệm với môi trường. Ảnh: PHONG PHẠM.

Xu hướng này bắt nguồn từ sự quan tâm đến vấn đề rác thải nhựa, bảo tồn sinh thái biển và ứng phó biến đổi khí hậu. Du khách Việt dần cân nhắc kỹ từ phương tiện di chuyển đến nơi lưu trú để góp phần bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bên cạnh môi trường, du khách Việt cũng quan tâm đến tác động xã hội và kinh tế địa phương. Có 28% ý kiến cho rằng kết quả quan trọng nhất của du lịch bền vững là đảm bảo chi tiêu mang lại lợi ích cho cộng đồng. 45% du khách tin rằng phát triển kinh tế cho doanh nghiệp địa phương là tác động lớn nhất nếu du lịch được quản lý trách nhiệm.

Dữ liệu này tương đồng với xu hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Việt Nam. Hiện nước ta có 5 làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UNWTO) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” gồm: làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải - một trong những điểm sáng về du lịch bền vững tại Việt Nam. Ảnh: PHONG PHẠM.

Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực về mức độ quan tâm dành cho cơ sở lưu trú có chứng nhận bền vững. Có 43% du khách Việt mong muốn có nhiều nơi ở bền vững hơn để lên kế hoạch hành trình.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết, du khách Việt Nam đang nhận thức rõ hơn về những tác động mang lại cho môi trường và cộng đồng. Ngày càng nhiều du khách tìm kiếm lựa chọn bảo vệ điểm đến và hỗ trợ người dân địa phương.