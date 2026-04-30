Khách quốc tế diện áo cờ đỏ sao vàng check-in tại khu vui chơi dịp lễ 30-4
(PLO)- Nhiều du khách nước ngoài hào hứng diện áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam check-in tại các khu vui chơi lớn ở TP.HCM trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, không khí tại nhiều khu vui chơi lớn ở TP.HCM sôi động từ sáng sớm. Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đông đảo người dân và du khách đã đổ về tham quan, vui chơi.
Nổi bật trong dòng người là hình ảnh nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế diện áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam check-in. Những sắc màu rực rỡ tạo nên không khí rộn ràng, đậm chất lễ hội, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và bạn bè quốc tế.
Những vị khách may mắn nhận được phần vé vào cổng miễn phí.
Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tham quan vườn thú.