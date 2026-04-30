Khách quốc tế diện áo cờ đỏ sao vàng check-in tại khu vui chơi dịp lễ 30-4 30/04/2026 15:45

(PLO)- Nhiều du khách nước ngoài hào hứng diện áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam check-in tại các khu vui chơi lớn ở TP.HCM trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, không khí tại nhiều khu vui chơi lớn ở TP.HCM sôi động từ sáng sớm. Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đông đảo người dân và du khách đã đổ về tham quan, vui chơi.

Clip: Du khách tham quan các khu vui chơi tại TP.HCM dịp lễ 30-4.

Nổi bật trong dòng người là hình ảnh nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế diện áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam check-in. Những sắc màu rực rỡ tạo nên không khí rộn ràng, đậm chất lễ hội, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Khách quốc tế diện áo cờ đỏ sao vàng tham quan tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Du khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng hòa vào dòng người đi chơi lễ tại TP.HCM.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên áp dụng chương trình ưu đãi tặng 1.000 vé cổng dành cho những du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm nhất trong ngày 30-4.

Những vị khách may mắn nhận được phần vé vào cổng miễn phí.

Điểm nhấn ấn tượng trong dịp lễ này là màn “Trình diễn diễu hành xe tăng hoành tráng”, tái hiện hình ảnh biểu trưng cho chiến thắng lịch sử và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Du khách nhập vai lái xe tăng, chinh phục trận địa tại Suối Tiên Farm.

Giữa thời tiết nắng nóng của kỳ nghỉ lễ, khu vực biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên trở thành điểm đến thu hút đông đảo gia đình có trẻ nhỏ.

Sáng 30-4, không khí tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng rất náo nhiệt khi có một “đám cưới” độc lạ của cặp hươu cao cổ tên Thảo Em – Phi Phi chính thức diễn ra.

Sự kiện thu hút đông đảo du khách đến tham dự. Điểm nhấn của chương trình là màn rước dâu độc đáo. Thay vì những lễ vật truyền thống, hồi môn được chuẩn bị là các loại lá tươi, trái cây – những món ăn quen thuộc của hươu cao cổ.

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tham quan vườn thú.

Không khí tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp khi nhiều gia đình lựa chọn đây là điểm đến thư giãn dịp lễ 30-4 và 1-5.

Các lối đi, khu vực tham quan luôn tấp nập người dân và du khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Giữa tiết trời nắng nóng, khuôn viên xanh mát thu hút lượng lớn du khách đến vui chơi, dã ngoại.