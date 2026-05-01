Giá gas tháng 5 tăng thêm 27.000 đồng bình 12kg 01/05/2026 11:21

Nhiều đại lý gas cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh giá từ các thương hiệu như Gas Thủ Đức, Biển Đông, Gia Đình, Sopet.

Theo đó, giá các mặt hàng gas sẽ chính thức tăng từ ngày 1-5.

Cụ thể, các loại bình 12kg tăng 27.000 đồng, bình 30kg tăng 67.500 đồng và bình 45kg tăng 101.000 đồng. Mức tăng này được các hãng điều chỉnh dựa trên biến động của thị trường năng lượng.

Từ 1-5, nhiều thương hiệu gas tăng 27.000 đồng/bình 12kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh Miền Nam cũng cho biết từ ngày 1-5, giá bán thương hiệu PETROVIETNAM Gas tăng 27.000 đồng/bình 12kg. Đối với loại bình 20kg, mức tăng là 45.000 đồng/bình. Riêng bình 45kg ghi nhận mức tăng cao nhất là 101.250 đồng/bình.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 667.081 đồng/bình 12kg. Đối với bình 20 kg, giá bán tối đa là 1.111.782 đồng, trong khi đó, loại bình 45kg có giá bán không vượt quá 2.501.510 đồng/bình.

Tương tự, Công ty Cổ phần Năng Lượng Long Yin Long An (Long Yin) thông báo các thương hiệu gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco tăng 2.250 đồng/kg (đã bao gồm VAT).

Mức này tương đương mức tăng 13.500 đồng/bình 6kg, tăng 27.000 đồng/bình 12kg, tăng 101.000 đồng/bình 45kg và tăng 112.500 đồng/bình 50kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 644.500 đồng/bình 12kg, 2.415.500đồng/bình 45kg và 2.682.500 đồng/bình 50kg.

Lý giải về việc giá gas tháng 5 tiếp tục tăng, đại diện một số công ty kinh doanh gas cho biết nguyên nhân chính là do giá premium tháng này tăng cao. Điều này buộc các công ty phải thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ để phù hợp với biến động thị trường.