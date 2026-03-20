Giá gas tiếp tục tăng do khan hiếm nguồn cung 20/03/2026 17:22

​(PLO)- Tính từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường trong nước đã trải qua bốn đợt tăng giá. Gas tiếp tục tăng với tổng mức tăng 160.000 đồng/bình 12kg, trong khi chỉ có một đợt giảm nhẹ 18.000 đồng.

Từ ngày 20-3, các cửa hàng bán lẻ cho biết nhận được nhiều thông báo tăng giá gas với mức tăng rất cao. Đây là đợt tăng giá thứ tư tính từ đầu tháng 3 đến nay do áp lực từ giá xăng dầu và khan hiếm nguồn cung.

​Cụ thể, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam thông báo giá bán tăng 6.920 đồng/kg (chưa bao gồm VAT) cho tất cả sản phẩm so với ngày 13-3. Theo đó, bình gas loại 6kg tăng 45.000 đồng, bình 12,5kg tăng 94.500 đồng và bình 39kg tăng vọt thêm 291.500 đồng.

​Tương tự, Công ty SOPET GAS ONE thông báo điều chỉnh tăng 4.167 đồng/kg (đã bao gồm VAT) từ ngày 20-3. Mức tăng này tương đương bình 12kg tăng 50.000 đồng và bình 45kg tăng 187.500 đồng so với kỳ thông báo trước đó.

​Công ty TNHH Một thành viên dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng tăng giá bán lẻ gas SP loại 12kg thêm 30.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng.

​Sau điều chỉnh, giá mỗi bình gas màu xám, đỏ, xanh lam và xanh lá của hãng này lên mức 452.500 đồng/bình 12kg, bình 45kg giá bán lẻ 1.697.000 đồng.

​Trong khi đó, Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam-VT gas thông báo tăng 10.000 đồng/bình 12kg và tăng 37.485 đồng/bình 45kg.

​Theo một số công ty, nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh này là do giá xăng dầu tiếp tục tăng và nguồn hàng đứt gãy khiến giá vốn mua LPG tăng cao, buộc các đơn vị phải điều chỉnh giá bán để đảm bảo hoạt động cung ứng.

​Tính từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường gas trong nước đã trải qua bốn đợt tăng với tổng mức tăng 160.000 đồng/bình 12kg, trong khi chỉ có một đợt giảm nhẹ 18.000 đồng.

Từ ngày 20-3 bình gas 45kg tăng hơn 100.000 đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Một doanh nghiệp gas chia sẻ: "Hiện tại giá CP đã cộng thêm tới 400-500 USD, trong khi bình thường chỉ khoảng 70-80 USD. Mức tăng này là cực kỳ cao nhưng thực tế vẫn khó có nguồn để mua".

​Tình trạng khan hàng đang diễn ra trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia phải đấu giá để tranh mua các lô hàng có sẵn. Đơn vị nào trả giá cao nhất sẽ được ưu tiên, khiến giá nhập khẩu bị đẩy lên không ngừng.

​Song song đó, việc thuê tàu vận chuyển cũng là thách thức lớn do lịch trình phải thiết lập trước từ nửa tháng đến một tháng. Các tình huống phát sinh đột ngột hiện rất khó xử lý.

​Theo các doanh nghiệp gas, với đà tăng của xăng dầu và chi phí đầu vào, mức điều chỉnh vừa qua vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí vận hành. Tuy nhiên, các công ty buộc phải cân đối để đảm bảo hoạt động cung ứng.

​Đáng chú ý, một số công ty đã quyết định tạm dừng việc sang chiết gas trọng lượng 6kg và 8kg vào bình 12kg.

​Nguyên nhân là do một số đại lý lợi dụng sự chênh lệch trọng lượng để gian lận giá cả, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Hiện các hãng quay về cung cấp bình gas 12kg để kiểm soát chất lượng và giá thành tốt hơn.