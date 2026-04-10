PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG, chủ động đảm bảo nguồn khí cho mùa khô 10/04/2026 18:01

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên).

PV GAS cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, PV GAS đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 8-4, chuyến tàu KOOL BLIZZARD mang theo khoảng 27.300 tấn LNG cập cảng Thị Vải.

Theo đó, triển khai kế hoạch nhập khẩu LNG đợt 2 năm 2026, PV GAS đã tiếp nhận thành công chuyến tàu thứ hai trong năm mang tên DAPENG PRINCESS từ cảng xếp hàng Malaysia vào ngày 3-4 tại Kho LNG Thị Vải, với sản lượng khoảng 32.700 tấn. Tiếp đó, vào ngày 8-4, chuyến tàu thứ ba KOOL BLIZZARD từ cảng xếp hàng Brunei cũng đã được tiếp nhận, bổ sung thêm khoảng 27.300 tấn LNG vào hệ thống.

Tổng sản lượng hai chuyến LNG lần này gần 60.000 tấn và lũy kế hơn 123.000 tấn (tương đương khoảng 167 triệu Sm3 khí tự nhiên) tính từ đầu năm 2026. Toàn bộ lượng khí này được PV GAS nhanh chóng đưa vào tái hóa và cấp bổ sung cho hệ thống khí, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Tàu DAPENG PRINCESS mang theo 32.700 tấn LNG cập Kho LNG Thị Vải ngày 3-4.

Việc hoàn tất tiếp nhận kịp thời hai chuyến tàu LNG có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ khí cho phát điện tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô. Hoạt động này thể hiện rõ vai trò chủ động, linh hoạt của PV GAS trong việc đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống khí – điện quốc gia.

Trước đó, ngày 2-4, Chi nhánh Logistics – đơn vị trực thuộc PV GAS đã phối hợp cùng các bên liên quan hoàn thành chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa Kho LNG Thị Vải, sau các đợt triển khai vào ngày 18 đến 19-3 và 1 - 2-4.

Kết quả cho thấy hệ thống vận hành an toàn, ổn định ở mức 288 tấn/giờ (so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ), tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành. Toàn bộ hệ thống đã được kiểm định, đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, với sự giám sát của tổ chức đăng kiểm DNV.

Việc nâng công suất giúp PV GAS gia tăng đáng kể năng lực cấp khí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động cho các nhà máy điện theo điều độ của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trong cao điểm mùa khô.

Kho LNG Thị Vải vận hành an toàn, ổn định ở mức công suất tái hóa 288 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày.

Việc vận hành Kho LNG Thị Vải ổn định ở mức công suất cao hơn thiết kế ban đầu đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành cao. Trong suốt quá trình chạy thử, đội ngũ cán bộ, kỹ sư PV GAS đã duy trì giám sát liên tục 24/7, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành then chốt như nhiệt độ, áp suất, độ rung và chuyển vị thiết bị.

Việc nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên 288 tấn/giờ, tăng khoảng 68% so với thiết kế ban đầu, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hạ tầng này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung cấp khí, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho sản xuất điện tại khu vực Đông Nam Bộ.

Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, năng lực vận hành được khẳng định và khả năng thích ứng linh hoạt, PV GAS tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của nền kinh tế.

Qua đó, năng lực tiếp nhận, tồn trữ và tái hóa khí LNG tại Kho LNG Thị Vải tiếp tục được phát huy hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng năng lượng quan trọng, góp phần nâng cao tính tự chủ và linh hoạt của thị trường khí Việt Nam.

Trong thời gian tới, PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nhập khẩu LNG, tối ưu vận hành hạ tầng khí và chủ động điều phối nguồn cung, qua đó góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.