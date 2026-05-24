Lên phương án bảo tồn rừng trà cổ hàng trăm năm tuổi trên núi Hòn Chảo ở Đắk Lắk 24/05/2026 17:56

(PLO)- Cơ quan chức năng đang lên phương án bảo tồn rừng trà cổ hàng trăm năm tuổi trên núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24-5, thông tin từ UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa vừa khảo sát, kiểm tra hiện trạng rừng trà cổ tại núi Hòn Chảo ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.

Lực lượng chức năng kiểm tra rừng trà cổ trên núi Hòn Chảo. Ảnh: Q.H

Theo UBND xã Hòa Mỹ, núi Hòn Chảo nằm trong vùng sinh thái đặc trưng của khu vực. Nhờ vậy, tại đây có hệ sinh thái rừng tự nhiên tương đối nguyên vẹn, đa dạng sinh học.

Đặc biệt, núi Hòn Chảo, từ độ cao 625 m đến 723 m so với mực nước biển, tồn tại rừng trà xanh cổ thụ quý hiếm, có giá trị sinh thái, kinh tế.

Rừng trà cổ này phân bố trên diện tích hơn 3,8 ha, mật độ khoảng 1.700 cây/ha, chủ yếu tập trung tại tiểu khu 364, thôn Mỹ Thành.

Cũng theo UBND xã Hòa Mỹ, những cây trà cổ thụ tại núi Hòn Chảo có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, tán rộng, thân lớn, tạo nên một vườn trà giữa núi rừng rất đặc biệt.

Người dân địa phương từng lên núi hái trà về uống, đánh giá trà trên núi có hương vị, mùi thơm rất đậm đà.

Cận cảnh lá trà trên núi Hòn Chảo. Ảnh: Q.H

Lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ cho biết khu vực núi Hòn Chảo do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa trực tiếp quản lý. Sau chuyến khảo sát, ghi nhận thực tế, các đơn vị liên quan đã khoanh vùng bảo vệ. UBND xã Hòa Mỹ sẽ xây dựng phương án để thu hút các nhà đầu tư, phát triển du lịch dưới tán rừng, phát huy giá trị của rừng trà cổ thụ.