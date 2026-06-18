Điểm qua những sáng kiến đóng góp quản lý bao bì tại Việt Nam của Coca-Cola 18/06/2026 13:01

(PLO)- Trong chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam, cải tiến thiết kế và tối ưu hóa nguyên vật liệu bao bì luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Coca-Cola.

Với mục tiêu chung tay góp phần giảm thiểu tác động của rác thải nhựa ra môi trường, hành trình quản lý bao bì của Coca-Cola được khắc họa rõ nét thông qua ba trụ cột thiết thực: Thiết kế - Thu gom - Hợp tác.

Những nỗ lực này không chỉ giúp tối ưu hóa vòng đời bao bì mà còn đóng góp tích cực vào việc thay đổi nhận thức cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn.

Thiết kế bao bì: Khởi đầu của vòng tuần hoàn

Để quản lý tốt vòng đời của bao bì, bước đi đầu tiên nằm ở khâu thiết kế. Trong những năm qua, Coca-Cola Việt Nam đã liên tục giới thiệu các cải tiến nhằm tối ưu hóa vật liệu và hỗ trợ quá trình thu hồi bao bì sau sử dụng.

Hành trình tối ưu hóa bao bì thường bắt nguồn từ những cải tiến ngay từ khâu thiết kế.

Từ năm 2019, thương hiệu đã loại bỏ màng co nhựa trên nắp chai Dasani nhằm giảm sử dụng vật liệu nhựa không cần thiết. Đến năm 2021, Sprite chuyển từ chai PET màu xanh đặc trưng sang chai PET trong suốt nhằm hỗ trợ việc phân loại và tái chế hiệu quả hơn.

Song song đó, thông điệp “Tái chế tôi” được đưa lên toàn bộ bao bì như một lời kêu gọi người tiêu dùng cùng tham gia vào hành trình kéo dài vòng đời của vật liệu sau sử dụng.

Một dấu mốc tiếp theo đến vào năm 2022 khi Coca-Cola giới thiệu chai làm từ 100% nhựa tái chế rPET (không bao gồm nắp và nhãn chai), giúp giảm khoảng 2.000 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm. Năm 2024, chai Coca-Cola thủy tinh có thể thu hồi và tái sử dụng cũng được triển khai phân phối tại Hà Nội và khu vực miền Bắc.

Được biết, sau một năm khai trương nhà máy mới tại Tây Ninh, Coca-Cola cũng đang đưa vào ứng dụng dây chuyền sản xuất bao bì nhỏ gọn tiên tiến cho thành phẩm “Chai Bỏ Túi” 250ml mới, được thiết kế giúp sử dụng ít nhựa PET nguyên sinh hơn lên trên mỗi chai. Đây là bước tiến đóng góp vào bức tranh tổng thể về nỗ lực bao bì của thương hiệu.

Hợp tác và thu gom: Đồng hành cùng cộng đồng tạo ra sự thay đổi

Tuy nhiên, thiết kế chỉ là một phần đầu của vòng tuần hoàn chai nhựa. Quản lý hiệu quả rác thải nhựa cần phải có sự chung tay của nhiều phía nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thu hồi và tái chế hiệu quả.

Một trong những nỗ lực hợp tác đồng hành cùng cộng đồng là tham gia sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) từ năm 2019. Thông qua đó, các thành viên cùng phối hợp thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tăng cường hệ thống thu gom và góp phần phát triển hạ tầng tái chế bền vững tại địa phương.

Buổi thăm và làm việc của GreenHub tại vựa ve chai trong khuôn khổ dự án.

Sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng và phi chính phủ cũng mang lại những kết quả rõ rệt. Điển hình là giai đoạn 2022-2023, Coca-Cola Việt Nam đồng hành cùng GreenHub triển khai chương trình “Quản lý rác thải nhựa dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn” tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Kết quả, chương trình đã thu gom và tái chế thành công 152 tấn rác thải nhựa, góp phần xây dựng mô hình quản lý chất thải gắn với sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Một sáng kiến nổi bật khác được duy trì thường niên từ năm 2024 đến nay là chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”. Được phối hợp thực hiện cùng các đối tác như VECA, BOTOL,... Coca-Cola kêu gọi cộng đồng thực hiện thói quen phân loại, thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Trong hai năm qua, chương trình đã góp phần thu gom hàng trăm ngàn chai nhựa và lon nhôm thông qua máy thu gom BOTOL cùng hơn 4 tấn nhựa từ ứng dụng ve chai công nghệ VECA. Đây là minh chứng cho thấy sự chuyển biến vô cùng tích cực trong nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các bạn sinh viên háo hức xếp hàng trải nghiệm máy BOTOL được đặt trong khuôn viên trường đại học.

Có thể thấy, thông qua các chiến lược hành động xuyên suốt từ thiết kế, thu gom đến hợp tác, Coca-Cola đang từng bước hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng sự phát triển dài hạn tại Việt Nam. Trong hành trình đó, Coca-Cola nỗ lực góp phần tối ưu hóa bao bì, đồng thời truyền cảm hứng để cộng đồng và giới trẻ chung tay phân loại, hỗ trợ thu hồi rác thải nhựa.