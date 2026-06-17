Chặn đứng xe ô tô vận chuyển 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc 17/06/2026 14:39

(PLO)- Vào khuya 16-6, lực lượng liên ngành đã phát hiện tài xế ô tô đang vận chuyển 250 kg thịt heo bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ vào TP.HCM tiêu thụ.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16-6, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM đã tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa bàn xã Bình Chánh.

Tại khu vực vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng và kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 51L-43... do ông M.X.C làm tài xế.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xe tải đang vận chuyển 250 kg thịt heo. Đáng chú ý, toàn bộ lô hàng này đều không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ và hoàn toàn không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y.

Tiêu hủy sản phẩm động vật tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM. Ảnh: Thanh Long

Ngay tại hiện trường, Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông M.X.C về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh, cơ quan chức năng đã đưa toàn bộ 250 kg thịt heo vi phạm đến Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.