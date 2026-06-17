Cục Thuế: Nghiên cứu đề xuất tiếp tục nộp thuế khoán nếu doanh thu dưới 5 tỉ 17/06/2026 15:59

(PLO)- Trước đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỉ đồng/năm tiếp tục nộp thuế khoán, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ ghi nhận, nghiên cứu và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Vừa qua, một số ý kiến từ hiệp hội, chuyên gia đề xuất nghiên cứu thực hiện chính sách thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỉ đồng/năm, thực hiện đóng thuế môn bài hằng năm theo 3 bậc.

Liên quan đến đề xuất này, sáng 17-6, tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

"Khi có những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định", ông Mai Sơn nói.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin tại họp báo. Ảnh: M.T

Nói thêm, ông Mai Sơn cho biết việc bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự xác định doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở mức thuế suất mà ở phương thức quản lý thuế.

Nếu như trước đây hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, thì hiện nay ngưỡng doanh thu miễn thuế đã được nâng lên 1 tỉ đồng/năm.

Với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, mức thuế suất tính theo tỷ lệ trên doanh thu về cơ bản không thay đổi, người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu theo tháng hoặc theo quý để thực hiện kê khai.

"Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh. Nhiều phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ phù hợp với từng quy mô kinh doanh đã được cung cấp, trong đó có nhiều gói miễn phí trong giai đoạn đầu", ông Mai Sơn cho biết.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, việc chuyển đổi phương thức quản lý nhằm phản ánh sát hơn doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, đồng thời khắc phục những hạn chế của cơ chế thuế khoán khi doanh thu có biến động nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời.

Đánh giá kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi, lãnh đạo Cục Thuế cho biết khoảng 98% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện đúng và kịp thời nghĩa vụ kê khai thuế. Trong thời gian đầu triển khai, cơ quan thuế đã thường xuyên theo dõi, hỗ trợ trực tiếp nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ cho người nộp thuế.

Theo ông Mai Sơn, việc áp dụng phương thức quản lý mới bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc kê khai doanh thu theo thực tế không chỉ giúp hạn chế nguy cơ thất thu thuế do doanh thu thay đổi nhưng không được điều chỉnh như cơ chế khoán trước đây, mà còn góp phần hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác quản lý và phát triển nền kinh tế.

"Việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành kinh tế - xã hội", ông Mai Sơn cho biết.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại nghị định, thông tư hướng dẫn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và mở rộng các công cụ hỗ trợ công nghệ nhằm giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn.