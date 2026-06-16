Đà Nẵng có tuần lễ kinh tế, tài chính, công nghệ lớn nhất từ trước đến nay 16/06/2026 16:27

(PLO)- Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12-7.

Chiều 16-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12-7. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo.

Theo ông Minh, thông qua sự kiện, TP mong muốn quảng bá tiềm năng lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Qua đó thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao, tăng cường kết nối hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính quốc tế mới của Việt Nam.

Ông Hồ Kỳ Minh chủ trì họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 gồm năm hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc; hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - đổi mới sáng tạo - TP toàn cầu”; diễn đàn tài chính Việt Nam 2026; hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - đại học - doanh nghiệp”; hội thảo “Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026”.

Sự kiện còn bao gồm hoạt động khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư và sản phẩm tài chính - công nghệ, chương trình kết nối doanh nghiệp...

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Tuần lễ năm nay không chỉ là chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các nguồn lực phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tạo ra các cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Minh, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới từ các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương. Bên cạnh đó còn có Trung tâm tài chính quốc tế cùng định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

"Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để TP tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, tài chính và công nghệ của khu vực", ông Minh chia sẻ.