Doanh nghiệp muốn gặp hàng tháng, Chủ tịch Đà Nẵng nói sẽ tiếp cà phê hàng tuần 08/05/2026 15:14

Tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2026 do TP Đà Nẵng tổ chức ngày 8-5, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội DN Đà Nẵng đã có những phát biểu đáng chú ý.

Ông Bảo kiến nghị TP duy trì tiếp DN định kỳ hàng tháng giống như tiếp công dân. Lãnh đạo TP giao đầu mối cho cộng đồng DN, Văn phòng UBND TP và Sở Tài chính chủ trì tiếp DN.

Khi tiếp DN định kỳ hàng tháng sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, tiếp ngay tại trụ sở UBND TP giống trụ sở tiếp công dân. Như thế sẽ giải quyết từng nhóm vấn đề cụ thể, có kết luận để theo dõi việc triển khai.

Theo ông Bảo, diễn đàn như hôm nay lãnh đạo TP cần quan tâm tổ chức mỗi năm ít nhất hai lần, tốt hơn nữa là mỗi quý một lần, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP điều phối.

Vị này cũng kiến nghị TP tổ chức bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương. Trong đó có các tiêu chí về chi phí thời gian, chi phí không chính thức hay vai trò người đứng đầu.

TP nên giao cho các tổ chức cộng đồng DN đánh giá để nhìn vào và tham chiếu. Qua đó có thể thấy được sở ngành, địa phương nào tích cực hỗ trợ DN. Cộng đồng DN sẽ có đánh giá rất cụ thể. Việc này đã làm rồi, giờ chủ yếu điều chỉnh các chỉ số thành phần, làm gọn lại các tiêu chí thực sự cần.

“Ví dụ như bí thư, chủ tịch TP không thể nắm hết được các nội dung, nhưng DN thì len lỏi ở đâu cũng có. Chúng tôi sẽ có những đánh giá phù hợp để làm cơ sở tham chiếu cho lãnh đạo TP”, ông Bảo nói.

Ông Bảo cũng đề xuất trong quá trình trao đổi công việc hiện nay có những cụm từ “gác cửa”, “gác cổng” không còn phù hợp.

“Từ này không dành cho cán bộ, không có gì phải gác DN. DN không phải là ngoại xâm, không phải là tội phạm nên hạn chế sử dụng cụm từ này. Nên khuyến khích cán bộ không dùng từ này nữa vì đây là thời kỳ đột phá về thể chế”, ông Bảo phát biểu.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, TP có thể áp dụng mô hình quản trị bằng KPI cho sở ngành, địa phương, bằng con số cụ thể, xem trong thời gian đó xử lý được bao nhiêu dự án.

Trả lời ông Bảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay đã có ý tưởng định kỳ hàng tuần tổ chức một ngày cà phê, ăn sáng cùng doanh nhân.

“Tôi mời hiệp hội DN vào, có gì phản ánh ngay, mời các phó chủ tịch, các giám đốc sở cùng ngồi. DN cần sở nào tôi sẽ mời, có việc gì trao đổi tháo gỡ luôn. Tôi đã có ý tưởng rồi”, ông Hùng khẳng định và nói thêm rằng, lúc còn công tác ở tỉnh Thái Bình cũ cũng đã ăn sáng, cà phê với doanh nhân hàng tuần.