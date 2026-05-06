Tín hiệu vui từ Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng 06/05/2026 13:44

(PLO)- Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng đã ghi nhận thêm hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm, mong muốn trở thành thành viên.

Ngày 6-5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN cho hay thời gian qua, đơn vị đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, triển khai các nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Đình Đức báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Cơ quan điều hành VIFC-DN đã chủ động, tích cực phối hợp cùng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) xây dựng, trình hội đồng điều hành dự thảo lần 10 quy chế hoạt động của VIFC.

Nội dung dự thảo đã được báo cáo và xin ý kiến các thành viên hội đồng điều hành trong tháng 4-2026.

Đến nay, VIFC-DN có 12 thành viên chính thức, đồng thời trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư. Hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên và ghi nhận thêm hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm, mong muốn trở thành thành viên.

Cơ quan điều hành VIFC-DN đang phối hợp cùng Sở Tài chính xây dựng dự thảo nghị quyết về danh mục các khoản phí, lệ phí áp dụng đối với thành viên tại VIFC-DN. Sau đó sẽ báo cáo UBND TP để trình HĐND TP tại kỳ họp giữa năm 2026.

Bên cạnh đó, cơ quan này đang dự thảo bộ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược đầu tư kinh doanh hạ tầng VIFC-DN. Xúc tiến, kết nối trao đổi, làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế.

Cơ quan điều hành VIFC-DN đã gửi Sở Nội vụ xem xét thẩm định đề án vị trí việc làm. Cùng với đó đã phối hợp với cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với cán bộ, người lao động...

Tuy nhiên, VIFC-DN cho rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao hiện còn thiếu, bộ máy chưa được giao đủ biên chế để thực hiện khối lượng công việc chuyên sâu lớn.

VIFC-DN kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế đột phá mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút dòng vốn lớn vào hạ tầng, công nghệ cao, bất động sản và kinh tế xanh.

Ngoài ra còn đề xuất áp dụng các mô hình tài chính mới như token hóa tài sản, chứng khoán hóa dòng tiền, thị trường tài sản số và thị trường carbon gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo các chuyên gia quốc tế, yếu tố quyết định thành bại của một trung tâm tài chính là niềm tin của nhà đầu tư. Niềm tin này được xây dựng dựa trên hai trụ cột: Khung pháp lý minh bạch và năng lực thực thi hiệu quả.

“Dòng vốn không chỉ cần vào thuận lợi mà còn phải ra thông suốt. Tức nhà đầu tư có thể rút vốn và lợi nhuận minh bạch, không bị cản trở”, ông Oscar Njuguna, Trưởng ban thành viên Cơ quan điều hành VIFC-DN nói.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu giải quyết ngay việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị phải có tư duy hành động cụ thể, nhất là trong việc xây dựng và đề xuất cơ chế chính sách.

Theo ông Hùng, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn khi dòng vốn tài chính có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á. TP sẽ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu để tiếp thu ý kiến, khuyến nghị cụ thể để báo cáo Trung ương.