Tân Chủ tịch Đà Nẵng có chỉ đạo mới nhất về khu thương mại tự do 16/04/2026 14:05

(PLO)- Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp với Sở Công Thương và có những chỉ đạo đầu tiên về khu thương mại tự do.

Sáng 16-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì làm việc với Sở Công Thương về các nội dung công việc do ngành này quản lý.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì làm việc với Sở Công Thương. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo liên quan đến khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, chính sách dành cho FTZ Đà Nẵng là ưu đãi nhất trên cả nước.

Ngoài bảy vị trí đã được chọn, Sở Công Thương đang chủ trì xây dựng đề án mở rộng FTZ, ưu tiên về phía nam TP. Sở này đang nỗ lực xác định vị trí trong tháng 5 và đề xuất mở rộng FTZ trong khu kinh tế mở Chu Lai khoảng 3.000 ha.

Bên cạnh đó, bà Phương đề nghị lãnh đạo TP quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bảy vị trí hiện nay và các vị trí dự kiến mở rộng trong tương lai để tạo quỹ đất sạch kêu gọi nhà đầu tư.

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Đà Nẵng: Bảy vị trí hiện so với quy mô TP mới sau sáp nhập có phù hợp không?, bà Phương cho rằng phù hợp vì các vị trí đều gần Cảng Liên Chiểu.

Nghị quyết 136 và 259 của Quốc hội cho phép Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện FTZ theo hình thức: Nếu chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ sẽ chọn nhà đầu tư đó. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì TP lựa chọn thông qua các tiêu chí cụ thể.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, bảy vị trí FTZ Đà Nẵng lựa chọn khi còn là TP cũ, nay đã là TP mới.

Do đó, ông Hùng gợi ý các sở ngành rà soát, nghiên cứu lại các vị trí. Quan điểm là phải đẩy vào Chu Lai, vì sau này làm đường bộ, đường sắt cao tốc kết nối rất thuận tiện, đường thủy nội địa có sông Trường Giang.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, vị trí số 4 của FTZ Đà Nẵng hiện nay có một mỏ đá 11 triệu m3. Ban này đã báo cáo lãnh đạo TP thống nhất đưa mỏ đá ra khỏi quy hoạch đấu giá để ưu tiên phát triển FTZ. Vị trí số 1 (rộng 100 ha) đền bù giải tỏa rất lớn, khoảng 8.000 tỉ đồng.

Ông Vũ Quang Hùng cho hay, việc hình thành FTZ Đà Nẵng đang đi sâu vào sản xuất, logistics gắn với Cảng Liên Chiểu và Cảng Chu Lai, đây là hướng đi rất đúng. Tuy nhiên cần có những FTZ chuyên biệt, thiên về thương mại dịch vụ.

“Như ở Dubai, 58% GDP đến từ FTZ, trong đó 38% đến từ thương mại dịch vụ chứ không phải logistics và sản xuất. Nên cân nhắc thành lập một FTZ chuyên biệt về thương mại dịch vụ, trong đó có nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí… khoảng từ 1.500 – 2.000 ha ở khu vực phía Nam”, ông Hùng đề xuất.

Kết luận nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Hùng giao Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực họp với các sở ngành để đưa ra tiêu chí, lựa chọn địa điểm mở rộng FTZ. Kết quả lựa chọn phải báo cáo Chủ tịch TP trước ngày 30-4 để báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy quyết định, để Sở Xây dựng cập nhật vào quy hoạch.